Билеты на II Европейские игры 2019 года начнут продавать 1 декабря

Билеты на II Европейские игры 2019 года будут продаваться с 1 декабря 2018 г. по 30 июня 2019 г., определено постановлением Совета министров №751.

Реализовывать их будет официальный билетный оператор Европейских игр – ООО "Тикетпро" , а также туристические организации – республиканское унитарное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ" и общество с ограниченной ответственностью "Вокруг света", осуществляющие предоставление туристических услуг с одновременной продажей билетов на соревнования в рамках проведения Европейских игр и церемонии их открытия и закрытия.





Билет дает право на посещение указанного в нем спортивного соревнования в рамках проведения Европейских игр и церемонии их открытия и закрытия.

По одному билету (копии электронного билета) допускается однократный въезд в Беларусь только одного иностранного гражданина или лица без гражданства.

Копия электронного билета доступна для загрузки владельцу на сайте билетного оператора в виде файла формата .pdf после проведения оплаты. Она может быть обменена на оригинальный билет в билетных кассах в порядке, установленном билетным оператором.

Билеты могут быть возвращены владельцем билета в следующих случаях: отмена Европейских игр; отказ во въезде в Беларусь по основаниям, предусмотренным белорусским законодательством. При возврате билета его владельцу возвращается стоимость этого билета, равная цене его приобретения. Порядок возврата билетов определяется билетным оператором.

Билеты, не содержащие всех обязательных реквизитов, поддельные билеты не дают права на посещение спортивных соревнований в рамках проведения Европейских игр и церемонии их открытия и закрытия, и их стоимость возврату не подлежит.