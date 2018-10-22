Медцентр и АЭС. На что идут деньги из резервного фонда президента

КГК выпустил заключение об исполнении республиканского бюджета в 2017 году. Среди прочего там указано, куда шли деньги из резервного фонда президента, пишут Naviny.by. За 2017 год из фонда потратили больше 60 миллионов рублей.

Размер фонда − 126,36 миллионов рублей. Он формируется за счёт доходов бюджета, а за его распределение отвечает лично президент. Правительство может лишь предложить, на что потратить деньги. Чуть больше половины денег, 66,69 миллиона рублей, потратили в прошлом году.

94,1% суммы денег ушла на государственные капитальные вложения − речь о социально значимых объектах из Государственной инвестиционно программы. Среди них − детский сад на 190 мест, физкультурно-оздоровительный центр в Островце, лыжероллерная трасса в Городке, общежитие в Добруше и другое. Также деньги пошли на инфраструктуру при АЭС и «президентскую больницу» − комплекс зданий медцентра в Ждановичах.

Остальная часть денег фонда пошла на специальные и государственные премии, стипендии, соцподдержку и так далее. Из них 248,8 тысяч рублей потратили на оздоровление детей из Сирии и Японии в центре «Зубрёнок».

На 2018 год размер резервного фонда − 1,2 миллиарда рублей. Изначально в проекте бюджета была сумма в 442 миллиона. В Минфине объяснили, что из-за этого увеличения пришлось сократить некоторые расходы бюджета, а деньги уйдут на повышение зарплат бюджетникам и важные инвестиционные проекты.

Аналитик проекта «Кошта урада» Дмитрий Иванович задался вопросом, для чего нужен президентский фонд. По его словам, повысить зарплаты можно и из бюджета, а так создаются персональные кармашки с деньгами на «чёрный день». Также он отметил, что фонд преподносят так, будто это личные деньги президента, хотя это всё − средства налогоплательщиков. То есть президент делает подарки от своего имени, но за счёт граждан.