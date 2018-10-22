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Шенген для беларусов может подешеветь уже до конца года

23.10.2018 17:33 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 23 октября, глава представительства ЕС Андреа Викторин заявила, что Беларусь и Евросоюз могут подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии уже до конца года. Это заявление прозвучало перед презентацией совместного проекта о помощи Беларуси с решением проблем мигрантов, пишет TUT.by со ссылкой на БелаПАН.

По её словам, соглашение о реадмиссии невозможно подписать отдельно − можно только в пакете с соглашнием об упрощении визового режима. Она рассказала, что 11 октября прошёл очередной раунд переговоров: «Он был очень конструктивным. Стороны смогли согласовать основные моменты текста соглашений». Осталось согласовать только технические детали. Викторин «надеется, что до конца года соглашения будут подписаны». После этого виза для беларусов станет дешевле − 35 евро вместо нынешних 60.

Причём позавчера, 21 октября, Владимир Макей по этой же теме сказал: «К сожалению, наши партнеры включили в последнее время некоторые пассажи, которые мы должны дополнительно изучить. Сейчас осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры», − заявил министр. При этом он отметил, что у Беларуси и ЕС из общения ушли взаимные упреки.

Эпопея с упрощением визового режима с переменным успехом идёт с января 2014 года. В июне 2018 года еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан приехал в Минск − и в том числе сказал, что переговоры можно было бы ускорить. Он прокомментировал и планы по повышению стоимости шенгенских виз до 80 евро − по его словам, ЕС и Еврокомиссия не хотят «сделать визовые вопросы источником дохода». Их цель − обеспечить быструю выдачу виз.

Напомним, планы по новой стоимости виз − это изменения в Визовый кодекс ЕС. Среди других возможных изменеинй − подача визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки и увеличение стоимости с 60 до 80 евро. Для граждан тех стран, у которых визовая процедура упрощена, стоимость останется 35 евро. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 23 октября, глава представительства ЕС Андреа Викторин заявила, что Беларусь и Евросоюз могут подписать соглашения об упрощении визового режима и о...
 
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