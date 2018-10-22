В Молодечно задержали подозреваемого в совершении сексуального преступления над 9-летней девочкой

рассказали в УВД Минского облисполкома. Подробности задержания подозреваемогов УВД Минского облисполкома.





После заявления родителей в Молодечно незамедлительно выбыли руководители УВД, самые опытные оперативные сотрудники управления, были мобилизованы все силы милиции непосредственно на месте.





В распоряжении оперативников оказалось видео с изображением предполагаемого преступника. Камера наружного наблюдения одного из административных помещений, расположенных неподалеку от места событий, зафиксировала проходившего мимо молодого человека, приметы которого, данные пострадавшей девочкой, совпадали с разыскиваемым.





Милиционеры приступили к поискам. Ориентировку распространили в городских СМИ, информацию о резонансном преступлении подхватили жители Молодечно.





Результат появился этим же вечером. Сотрудники уголовного розыска общались с работниками одного из магазинов крупной торговой сети. Те по ориентировке узнали стажера, который работает в магазине. Выяснилось, что 17-летний молодой человек — житель другого города и уже уехал после работы домой. Милиционеры сразу же выехали по месту жительства молодого человека. Дома его и задержали. При первоначальном опросе фигурант стал отрицать свою причастность к совершению преступления, однако потом понял, что отпираться нет смысла.





Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

