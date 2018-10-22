Недавно в филиале «Специализированное автотранспортное предприятие» учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» был проведен конкурс профессионального мастерства, в котором за победу боролись 136 из 146 водителей предприятия.



Основными его целями

были - совершенствование профессиональных навыков вождения, обмен опытом, укрепление дружеских связей. И не только. Директор предприятия Николай Иванович Тесевич рассказал, что стояла также цель повышение заработной платы водителей. На законных основаниях это можно было сделать, установив надбавки за профессиональное мастерство. Вот только конкретно кому? Этих людей как раз и помог определить конкурс.



Организован он был администрацией специализированного автотранспортного предприятия при поддержке Пинской центральной поликлиники и профсоюза.



Конкурс в очередной раз заставил водителей заглянуть в Правила дорожного движения, сосредоточиться на профес-сиональных навыках. Проходил он в трех номинациях - среди водителей специальных легковых авто (именно они доставляют к пациентам на дом участковых терапевтов, других специалистов); автомобилей медицинской помощи (они обслуживают стационарные и поликлинические учреждения, удовлетворяя все нужды и потребности в хозяйственной и лечебной деятельности); скорой помощи. Участникам нужно было продемонстрировать знание Правил дорожного движения, за ограниченное время ответив на вопросы десяти билетов, а также навыки вождения при скоростном маневрировании. И тут было на что посмотреть, ведь большинство водителей просто классно выполняли «змейку» передним и задним ходом, диагональную парковку, «колею», некоторые другие элементы вождения.



Было еще и техническое задание: на время снять и установить колесо.



Компетентное жюри определило в каждой номинации по семь лучших водителей. Кроме того, на этапе скоростного маневрирования был выбран самый скорый экипаж, а при выполнении технического задания - самый техничный. По итогам конкурса в личном зачете был установлен лучший знаток Правил дорожного движения.



Победителей поздравил главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Юрьевич Киктенко, он пожелал всем водителям ни жезла ни гвоздя. А председатель объединенного профсоюза работников здравоохранения Людмила Ивановна Муха выразила надежду, что подобные конкурсы станут доброй традицией, как стали традиционными, к примеру, конкурсы на лучшую медицинскую сестру.



И в заключение не

сколько слов о финалистах конкурса, занявших в номинациях первые места. Это Александр Павлович КУРАТНИК (на снимке слева), проработавший на предприятии более 27 лет. На своей «Газели» он доставляет продукты в родильный дом и гинекологическое отделение, в наркологический и онкологический диспансеры.



С ноября 2015-го на станции скорой помощи трудится Владимир Александрович ТЕРЕШКО (на снимке в центре). Его «Газель» ночью и днем, в жару и в холод спешит на вызов.



Меньше года работает на предприятии Дмитрий Михайлович ПРОТАСЕВИЧ. Но его служебный «Рено» хорошо знаком пинчанам, которым приходилось вызывать врача на дом. Кстати, Дмитрий Михайлович оказался лучшим не только в номинации, но и в знании Правил дорожного движения. Вот такая двойная победа!



Наталья Кирковец



Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ