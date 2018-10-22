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"Дешевая самодеятельность". Минчане недовольны спектаклем, который привезли из Санкт-Петербурга
В прошлый четверг в концертном зале «Минск» показывали
В редакцию обратился минчанин Максим. Он купил билет на питерскую постановку (они стоили от 30 до 60 рублей). Но профессионализм актеров и качество постановки он, как и часть зрителей, ставит под сомнение. Вот некоторые из комментариев о спектакле.
Поясним, что приехавший в Минск театр оперетты не имеет ничего общего с Санкт-Петербургским государственным театром музкомедии, как предположили некоторые. Как нам пояснили в питерских театральных кругах, театр, который приезжал в Минск, — это антрепризный частный проект и единственная доступная информация о его жизни —
За комментарием мы обратились к директору ЧУП «Аквариум ВС» — столичной компании, которая устраивала гастроли частного питерского проекта по Беларуси. Виктор рассказал, что обычно старается смотреть проекты до того, как привозит их в Минск. Но в случае с «Призраком оперы» посмотреть постановку заранее не получилось.
— Обычно при работе с новыми партнерами кто-то из нашей команды смотрит гастрольный график и выезжает в город, где будет постановка. Покупает билет и смотрит ее как обычный зритель. Но так получается не всегда. Например, премьера конкретно «Призрака оперы» была сначала назначена на весну, после перенесена на сентябрь. В итоге генеральный прогон состоялся перед выездом в Минск.
Директор ЧУП «Аквариум ВС» признает, что негативные отзывы появились не на пустом месте. Но настаивает, что все было не так плохо, как пишут в комментариях.
— Поймите, эта постановка по мотивам романа Гастона Леру. Авторская версия. Что касается плохой игры и так далее. Я наслушался разных мнений, одни говорят: «Набрали студентов, петь не умеют». Другие говорят: «Набрали старперов, им на покой пора». Если интересует мое мнение, то из семи поющих артистов хорошие голоса были у троих (они заслуженные артисты России).
Он также отметил, что из шести городов, где показывали постановку, аншлаги были в Лиде, в Могилеве, хорошие сборы — в Бобруйске. В этих городах негативных отзывов не было, уверяет директор концертного агентства.
— Мне по-настоящему обидно за Витебск. Такого досадного звука, как был в витебском театре, я не слышал давно. По поводу возмущений… Основная претензия была к пресс-релизу, к
Виктор отметил, что в концертное агентство с претензиями обратилось 12 человек. С каждым недовольным зрителем постараются поговорить отдельно и решить конфликт мирно.
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Некоторые минчане покупали билеты не в последнюю очередь из-за слов "легендарная постановка" и "звезды петербургской оперетты", но увидели "дешевую...
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