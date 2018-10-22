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"Дешевая самодеятельность". Минчане недовольны спектаклем, который привезли из Санкт-Петербурга

23.10.2018 18:21 — Разное | Tut.by  
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В прошлый четверг в концертном зале «Минск» показывали музыкальный спектакль «Призрак оперы», который привезли из Санкт-Петербурга. Некоторые минчане покупали билеты не в последнюю очередь из-за слов «легендарная постановка» и «звезды петербургской оперетты», которые прочли на афише и в описании к спектаклю. Но за свои деньги увидели то, что называют «дешевой самодеятельностью» и «худшей интерпретацией шедевра». TUT.BY разбирался в ситуации.


В редакцию обратился минчанин Максим. Он купил билет на питерскую постановку (они стоили от 30 до 60 рублей). Но профессионализм актеров и качество постановки он, как и часть зрителей, ставит под сомнение. Вот некоторые из комментариев о спектакле.




Основные претензии недовольных зрителей:

1. Сценарий исказили. Он далек не только от оригинального мюзикла, но и от книги;

2. Под сомнением профессионализм актерского состава и их вокальные данные;

3. Скромные декорации и отсутствие массовки, никакой атмосферы;

4. Зрителей ввели в заблуждение. Спектакль позиционировали как «легендарную постановку» в исполнении «звезд» петербургской оперетты с оригинальной музыкой Ллойда Уэббера. Однако ни оригинальной музыки, ни легендарной постановки, ни звезд минчане не увидели.

Поясним, что приехавший в Минск театр оперетты не имеет ничего общего с Санкт-Петербургским государственным театром музкомедии, как предположили некоторые. Как нам пояснили в питерских театральных кругах, театр, который приезжал в Минск, — это антрепризный частный проект и единственная доступная информация о его жизни — группа во «ВКонтакте» на 266 человек.


За комментарием мы обратились к директору ЧУП «Аквариум ВС» — столичной компании, которая устраивала гастроли частного питерского проекта по Беларуси. Виктор рассказал, что обычно старается смотреть проекты до того, как привозит их в Минск. Но в случае с «Призраком оперы» посмотреть постановку заранее не получилось.

— Обычно при работе с новыми партнерами кто-то из нашей команды смотрит гастрольный график и выезжает в город, где будет постановка. Покупает билет и смотрит ее как обычный зритель. Но так получается не всегда. Например, премьера конкретно «Призрака оперы» была сначала назначена на весну, после перенесена на сентябрь. В итоге генеральный прогон состоялся перед выездом в Минск.


Директор ЧУП «Аквариум ВС» признает, что негативные отзывы появились не на пустом месте. Но настаивает, что все было не так плохо, как пишут в комментариях.

— Поймите, эта постановка по мотивам романа Гастона Леру. Авторская версия. Что касается плохой игры и так далее. Я наслушался разных мнений, одни говорят: «Набрали студентов, петь не умеют». Другие говорят: «Набрали старперов, им на покой пора». Если интересует мое мнение, то из семи поющих артистов хорошие голоса были у троих (они заслуженные артисты России).

Он также отметил, что из шести городов, где показывали постановку, аншлаги были в Лиде, в Могилеве, хорошие сборы — в Бобруйске. В этих городах негативных отзывов не было, уверяет директор концертного агентства.

— Мне по-настоящему обидно за Витебск. Такого досадного звука, как был в витебском театре, я не слышал давно. По поводу возмущений… Основная претензия была к пресс-релизу, к описанию спектакля («легендарная постановка», «один из лучших театров», «звезды петербургской оперетты». — Прим. ред.). Эти материалы я получил от питерских коллег. В афишу тоже не вносили изменений.

Виктор отметил, что в концертное агентство с претензиями обратилось 12 человек. С каждым недовольным зрителем постараются поговорить отдельно и решить конфликт мирно.

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***

20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Некоторые минчане покупали билеты не в последнюю очередь из-за слов "легендарная постановка" и "звезды петербургской оперетты", но увидели "дешевую...
 
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