С 1 ноября в стране повышают пенсии

В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ подписал 23 октября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

О том, что в Администрацию президента поступил проект указа о повышении пенсий 16 октября сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

— Если сегодня с учетом повышения в августе средняя пенсия по возрасту составляет 374 рубля, то начиная с ноября она составит 394 рубля, на 20 рублей повышение, — рассказала министр.

Таким образом, после повышения рост пенсий в 2018 году превысит 20%. Как ранее заявил премьер-министр страны Сергей Румас, это рекордный показатель.