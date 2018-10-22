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В Минске вырастет плата за автостоянки

23.10.2018 18:23 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске вырастет плата за автостоянки
БЕЛТА

Стоимость возрастет с 30 до 34 рублей в месяц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Петра Прудникова. 

Всего на балансе объединения находятся 106 стоянок на 27 тысяч машиномест, более 7 тыс. мест свободны. 

С начала года в городе построены три плоскостные автостоянки. 

В Минске вырастет плата за автостоянки
Какие машины быстрее всего теряют в цене после покупки?
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Стоимость хранения транспорта на плоскостных автостоянках увеличится с 1 ноября 2018 года.
 
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