|
В Минске вырастет плата за автостоянки
23.10.2018 18:23 — Разное | Аргументы и факты
Стоимость возрастет с 30 до 34 рублей в месяц, сообщает
Всего на балансе объединения находятся 106 стоянок на 27 тысяч машиномест, более 7 тыс. мест свободны.
С начала года в городе построены три плоскостные автостоянки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость хранения транспорта на плоскостных автостоянках увеличится с 1 ноября 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)