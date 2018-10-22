В Минске вырастет плата за автостоянки

Стоимость возрастет с 30 до 34 рублей в месяц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Петра Прудникова.

Всего на балансе объединения находятся 106 стоянок на 27 тысяч машиномест, более 7 тыс. мест свободны.

С начала года в городе построены три плоскостные автостоянки.

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