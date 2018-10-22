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В ГУО «Средняя школа №35 г.Бреста» прошел торжественный ритуал посвящения в кадеты

23.10.2018 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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19 октября 2018 года в государственном учреждении образования «Средняя школа №35 г.Бреста» прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадет и 5-летнему юбилею Кадетского корпуса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59993.php

В ГУО «Средняя школа №35 г.Бреста» прошел торжественный ритуал посвящения в кадеты

В этом знаменательном событии в жизни ребят приняли участие почётные гости в лице заместителя главы администрации Московского района города Бреста Аллы Петровны Ульяницкой, начальника главного управления по образованию облисполкома Юрия Николаевича Просмыцкого, а также представителей депутатского корпуса, областного военного комиссариата и других гостей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59993.php

В ГУО «Средняя школа №35 г.Бреста» прошел торжественный ритуал посвящения в кадеты

Выступающие тепло поздравили педагогов, воспитателей кадетского корпуса и всех учащихся-кадет с юбилеем, учащимся пожелали высоких результатов в учебе, а педагогическому коллективу – успехов в развитии и укреплении системы кадетского образования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59993.php

В ГУО «Средняя школа №35 г.Бреста» прошел торжественный ритуал посвящения в кадеты

С особой теплотой приветствовала своих новых учеников-кадет директор школы Галина Петровна Онищук, подчеркнув, что с этого момента они часть большой кадетской семьи.

Представитель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Леонид Михайлович Багдасаров наградил достойных Почетными грамотами за активное участие в духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании кадет, развитии и укреплении системы кадетского образования Республики Беларусь

Настоящим подарком все м присутствующим и кадетам-пятиклассникам стали традиционные номера - выступление роты Почётного караула кадетского корпуса ГУО «Средняя школа №35 г.Бреста» с оркестром Брестского гарнизона, венский вальс, песня «Честь имею» в исполнении хора кадет 6-7 классов.

 
Теги: Брест
 
 
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19 октября 2018 года в государственном учреждении образования «Средняя школа №35 г.Бреста» прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадет и...
 
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Петрыкаускiя навiны
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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