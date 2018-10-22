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Вопреки прогнозам властей. В Беларуси начала падать средняя зарплата
23.10.2018 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 963,6 рубля, сообщает Белстат. В августе средние заработки белорусов
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Ранее в правительстве
В долларах заработки белорусов также сокращаются. Так, в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за сентябрь средняя зарплата составила почти 455 долларов (в августе — 483 доллара, в июле — 491 доллар, в июне — 477 долларов, в мае — 470 долларов, в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).
В нынешнем году средние зарплаты,
В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.
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Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 963,6 рубля, сообщает Белстат. В августе средние заработки белорусов выросли до 987,5 рубля. Падение за прошлый месяц...
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