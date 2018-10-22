Вопреки прогнозам властей. В Беларуси начала падать средняя зарплата

Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 963,6 рубля, сообщает Белстат. В августе средние заработки белорусов выросли до 987,5 рубля. Падение за прошлый месяц составило 23,9 рубля.



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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее в правительстве заявляли , что, по данным за сентябрь текущего года, средняя зарплата в стране может выйти на уровень около 1000 рублей, а в дальнейшем не будет опускаться ниже.

В долларах заработки белорусов также сокращаются. Так, в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за сентябрь средняя зарплата составила почти 455 долларов (в августе — 483 доллара, в июле — 491 доллар, в июне — 477 долларов, в мае — 470 долларов, в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).

В нынешнем году средние зарплаты, по прогнозам властей, должны составить 938 рублей, в том числе в декабре — 1070 рублей. Планируется, что средние зарплаты работников бюджетных организаций в этом году будут на уровне 742 рублей.

В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.