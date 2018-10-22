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Второй велосипедный форум «ПраРовар» соберёт активистов в Бресте
23.10.2018 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
23-25 ноября в Бресте пройдёт велосипедный форум «ПраРовар» – мероприятие, посвященное развитию велосипедного движения на городском и национальном уровнях. Принять участие в форуме «ПраРовар» можно в качестве спикера или слушателя.
Цель мероприятия – организовать площадку для обмена опытом между велосипедными активистами из разных городов, улучшить связь с городскими администрациями и проектировщиками, повысить навыки проектирования велоинфраструктуры и развития велокультуры, синхронизировать действия для развития городского велосипедного движения в Беларуси.
В программе форума публичные лекции, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, выставки. Сейчас организаторы формируют программу форума, поэтому вы можете предложить свою
Рабочие языки форума – русский, белорусский и английский (будет обеспечен перевод).
Участие бесплатное, но по предварительной
Предварительные темы форума:
● Национальная велосипедная концепция и её значение для велосипедизации Беларуси.
● Финансирование велосипедных проектов.
Участники из белорусских городов, а также зарубежные спикеры могут получить компенсацию затрат на проезд и проживание. К участию приглашаются все заинтересованные.
Контакты для прессы: Татьяна Жарносек
Все вопросы можно задать: Владимир Красько
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