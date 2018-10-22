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Украинец заявил, что его завербовали в Беларуси ради данных о контрабанде оружия и янтаря

23.10.2018 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Житель Украины заявил, что его завербовал белорусский пограничник ради информации о контрабанде янтаря, перемещении огнестрельного оружия, а также о сотрудниках украинской погранслужбы. Об этом стало известно из решения Ровненского городского суда Украины, которое вступило в силу 18 октября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59990.php

Украинец заявил, что его завербовали в Беларуси ради данных о контрабанде оружия и янтаря

Фото: пресс-служба ГПК

С ходатайством в суд обратился прокурор: он просил освободить украинца от уголовной ответственности за приготовление к государственной измене. Это возможно, если человек признался сам и еще не совершил преступление (такой же принцип работает в Беларуси).

Украинец заявил в СБУ, что якобы еще в октябре 2017-го в белорусском пункте пропуска «Невель» его завербовал подполковник из оперативно-разыскного отдела Пинского погранотряда ГПК Беларуси. Для конспирации тот указал псевдоним Артур.

По словам иностранца, в тот день он получил задание: найти информацию о причастных к незаконной добыче и контрабанде янтаря из Заречненского района Украины в Беларусь. Спустя два месяца, рассказал украинец, его просили дополнительно собрать данные о перемещении огнестрельного оружия из Украины в Беларусь. И, кроме того, якобы:

«Подобрать среди граждан Украины кандидатов на вербовку для провокации сотрудников [белорусского] пункта пропуска „Невель“ на получение неправомерной выгоды», — говорится в решении суда.

Третья встреча прошла уже в январе 2018-го в Пинском районе, «подполковник» просил собрать сведения о своих коллегах из украинского оперативно-разыскного отдела ГПК и их работе в Заречненском районе, а также о Луцком пограничном отряде Украины.

«В случае получения такой информации [«подполковник»] обещал решить любые вопросы по пересечению госграницы РБ и перемещения товаров из Украины», — указано в документе.

Суд учел, что хотя украинец согласился сотрудничать из «корыстных мотивов», но в июле 2018-го сам обратился в СБУ и признался в связях с представителем соседнего государства. Мужчину было решено освободить от уголовной ответственности, по которой ему грозило до 15 лет лишения свободы, а дело — закрыть.

Напомним, в декабре 2017-го похожее дело рассматривал суд в Черниговской области Украины. По словам украинца, в белорусском пункте пропуска «Новая Гута» сотрудники КГБ под «угрозой депортации и запрета въезда в Беларусь» его завербовали. От мужчины якобы ждали информацию о работе правоохранителей и пограничников в соседней стране, а также о местных жителях — участниках АТО. Фигурант заявил об этом в СБУ, и суд освободил его от уголовной ответственности, учитывая, что задание он не выполнил.

 
 
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Житель Украины заявил, что его завербовал белорусский пограничник ради информации о контрабанде янтаря, перемещении огнестрельного оружия, а также о сотрудниках...
 
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Герой працы
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Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
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