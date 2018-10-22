|
Украинец заявил, что его завербовали в Беларуси ради данных о контрабанде оружия и янтаря
23.10.2018 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Житель Украины заявил, что его завербовал белорусский пограничник ради информации о контрабанде янтаря, перемещении огнестрельного оружия, а также о сотрудниках украинской погранслужбы. Об этом стало известно из
Фото: пресс-служба ГПК
С ходатайством в суд обратился прокурор: он просил освободить украинца от уголовной ответственности за приготовление к государственной измене. Это возможно, если человек признался сам и еще не совершил преступление (такой же принцип работает в Беларуси).
Украинец заявил в СБУ, что якобы еще в октябре 2017-го в белорусском пункте пропуска «Невель» его завербовал подполковник из оперативно-разыскного отдела Пинского погранотряда ГПК Беларуси. Для конспирации тот указал псевдоним Артур.
По словам иностранца, в тот день он получил задание: найти информацию о причастных к незаконной добыче и контрабанде янтаря из Заречненского района Украины в Беларусь. Спустя два месяца, рассказал украинец, его просили дополнительно собрать данные о перемещении огнестрельного оружия из Украины в Беларусь. И, кроме того, якобы:
«Подобрать среди граждан Украины кандидатов на вербовку для провокации сотрудников [белорусского] пункта пропуска „Невель“ на получение неправомерной выгоды», — говорится в решении суда.
Третья встреча прошла уже в январе 2018-го в Пинском районе, «подполковник» просил собрать сведения о своих коллегах из украинского оперативно-разыскного отдела ГПК и их работе в Заречненском районе, а также о Луцком пограничном отряде Украины.
«В случае получения такой информации [«подполковник»] обещал решить любые вопросы по пересечению госграницы РБ и перемещения товаров из Украины», — указано в документе.
Суд учел, что хотя украинец согласился сотрудничать из «корыстных мотивов», но в июле 2018-го сам обратился в СБУ и признался в связях с представителем соседнего государства. Мужчину было решено освободить от уголовной ответственности, по которой ему грозило до 15 лет лишения свободы, а дело — закрыть.
Напомним, в декабре 2017-го
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Украины заявил, что его завербовал белорусский пограничник ради информации о контрабанде янтаря, перемещении огнестрельного оружия, а также о сотрудниках...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)