В Стародорожском районе мужчина открыл стрельбу по соседу и его собаке

Как стало известно, инцидент произошел 5 октября. По информации Следственного комитета, 23-летний молодой человек пришел к соседу, чтобы поговорить об общем знакомом. Хозяин дома отказался от беседы, после чего молодой человек стал угрожать ему пистолетом.

Вскоре молодой человек совершил около двадцати выстрелов из пневматического пистолета по окнам, в сторону хозяина, его собаки. Мужчина поспешил спрятаться в доме. После этого злоумышленник ушел с места происшествия.

Потерпевший обратился в милицию. Подозреваемого оперативно задержали, он заключен под стражу. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.