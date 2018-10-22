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В Стародорожском районе мужчина открыл стрельбу по соседу и его собаке

23.10.2018 18:42 — Разное | Аргументы и факты  
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В Стародорожском районе мужчина открыл стрельбу по соседу и его собаке
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 5 октября. По информации Следственного комитета, 23-летний молодой человек пришел к соседу, чтобы поговорить об общем знакомом. Хозяин дома отказался от беседы, после чего молодой человек стал угрожать ему пистолетом.

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Вскоре молодой человек совершил около двадцати выстрелов из пневматического пистолета по окнам, в сторону хозяина, его собаки. Мужчина поспешил спрятаться в доме. После этого злоумышленник ушел с места происшествия.

Потерпевший обратился в милицию. Подозреваемого оперативно задержали, он заключен под стражу. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

 
 
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23-летний молодой человек совершил около 20 выстрелов из пневматического пистолета.
 
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