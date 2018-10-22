Китай построит мощнейший в мире коллайдер к 2030 году



Китай к 2030 году намерен построить самый мощный в мире коллайдер стоимостью более $5 млрд, сообщает китайская газета Global Times.

Как заявил директор Института физики высоких энергий при Академии наук Китая Ван ИФАН, длина коллайдера составит рекордные 100 км, а энергия будет достигать 240 гигаэлектронвольт в системе центра масс налетающих частиц, что также не имеет аналогов в мире. По словам ученого, запуск подобного коллайдера создаст самые передовые условия для исследований в области новых материалов и ядерной физики.

Площадка для строительства коллайдера пока не определена, однако конструкция ускорителя частиц уже прошла международные проверки. В строительстве коллайдера, а также в дальнейших исследованиях будут принимать участие ученые из США, Европы и Японии.

На сегодняшний день крупнейшим и самым мощным коллайдером в мире является Большой адронный коллайдер (БАК), построенный на границе Швейцарии и Франции. Его протяженность составляет 27 км. Адронный коллайдер предназначен для получения принципиально новых данных о природе материи и фундаментальных физических законах. С помощью БАК стало возможным обнаружение бозона Хиггса - отсутствовавшего на протяжении десятилетий последнего звена физической теории "Стандартного типа". Это открытие принесло бельгийскому ученому Франсуа Энглеру и британскому профессору Питеру Хиггсу в 2013 году Нобелевскую премию по физике.