ЛитАфиша_Минск: книжная афиша столицы на неделю

23 октября (вторник) в 19:00 проект «ЗаЧтение» приглашает в «Книжную нору» на громкие чтения про котов . Книга «Мой кот самый глупый в мире» Жиля Башле способна одновременно смешить и удивлять, заставляя по-иному взглянуть на совершенно привычные вещи. Это история с тонкой и остроумной игрой слов и смыслов. Возраст: 3-6 лет. Запись обязательна.

23 октября (вторник) в 19:00 в культурном центре «Корпус» пройдёт вечеринка, посвященная деятельности и творчеству Эммы Гольдман . Мероприятие приурочено к выходу третьего тома ее автобиографии «Проживая свою жизнь». Вас ждёт презентация мемуаров, живая библиотека, интерактивный воркшоп по созданию комиксов на тему феминизма и многое другое. Вход свободный.

23 кастрычніка (аўторак) а 19:00 у кнігарні «Логвінаў» адбудзецца адкрытая лекцыя Васіля Дранько-Майсюка пра пісьменніка Цішку Гартнага ў межах праекту «НЕрасстраляныя». Уваход вольны.

24 кастрычніка (серада) а 19:00 у прасторы «Кніжная шафа» адбудуцца паэтычныя імправізацыі «Вершы ў Шафе». Галоўная госця: Сабіна Брыло. Таксама прымуць удзел Мікіта Варанцоў і Кацярына Тарасава. Уваход вольны.

24 кастрычніка (серада) а 19:00 пісьменнік і даследчык літаратуры Сяргей Шапран запрашае у кнігарню «Логвінаў» на прэзентацыю кнігі «Някляеў. Незавершаная аўтабіяграфія». З удзелам Уладзіміра Някляева — аўтара і галоўнага героя кнігі. Уваход вольны.

25 кастрычніка (чацвер) а 19:00 у Літаратурным музеі Максіма Багдановіча адбудзецца ўручэнне перакладчыцкай прэміі імя Карласа Шэрмана . Пераможцу назавуць на імпрэзе.

25 октября (четверг) в 20:00 вас ждёт открытый поэтический микрофон «Плохиехорошие стихи» от «Течение Немиги». 8 авторов, 2,5 часа поэзии, никакой критики и оценок (ну, немножко). Место проведения: бар «На Дне». Вход свободный.

27 октября (суббота) в 11:00 в «Книжной Норе» состоится очередная книговстреча для самых маленьких «Книжкино время» от проекта «ЗаЧтение». Вас ждет чтение книг необычного корейского автора Иль Сунг На «Штуковина» и «Прятки». Узнаваемые, фактурные и красочные иллюстрации Иль Сунг На – яркий пример самых новых книг для маленьких. Возраст: 1,5-3 года. Запись обязательна.

27 октября (суббота) в 11:00 и 12:30 детский театр «Какао» приглашает на премьеру интерактивного спектакля-представления по мотивам истории английской писательницы Джулии Дональдсон «Груффало». Что может спасти маленького Мышонка в лесу, когда на каждом шагу его подстерегает опасность?! Только смекалка! Вот он и придумывает себе необычного зверя — Груффало. Да только тот, как выяснилось, действительно существует! Возраст: 3-7 лет. Место проведения: детский клуб творчества и развития «Какао». Запись обязательна.

27 октября (суббота) в 12:30 в «Книжной Норе» стартует новый цикл встреч от проекта «ЗаЧтение». « Прыг-скок по странам » — чтения с особенным смыслом, книг, в которых чувствуется дух страны, ее особенности и традиции. Первой страной заявлена Италия, а первой книгой — «Про Рим, слона и кошку, и про любовь немножко» Антона Сои. Будем раскрашивать флаги, делать атмосферные мелочи, характеризующие страну, говорить (немного не по-русски), рассматривать карты и альбомы. И даже нарисуем свою собственную — книжную карту мира! Возраст: 4-8 лет. Запись обязательна.

27 октября (суббота) в 16:30 театр-студия KONiSLON представит спектакль «Самая круглая в мире кровать» (4+) на стихи Ирины Пивоваровой. Представление наполнено поэзией, звуками природы, классической музыкой и бабушкиными колыбельными. Спектакль заканчивается мастер-классом по созданию домашнего театра теней со своими героями. Регистрация . Место проведения: галерея «Арт-Беларусь».

28 кастрычніка (нядзеля) а 19:00 «Арт Сядзіба» запрашае на імпрэзу «Вечар вечных вершаў », прысвечаную рэпрэсаваным у 30-я гады літаратарам. Творы рэпрэсаваных дзеячаў беларускай культуры будуць чытаць Андрэй Хадановіч, Віктар Жыбуль, Уладзімір Лянкевіч, Мікіта Найдзёнаў, Дар’я Бялькевіч, Валярына Кустава, Янка Каліноўскі, Андрэй Адамовіч. Таксама заспяваюць Уладзіслаў Лепяшынскі, Сяргей Башлыкевіч і гурт ZANZIBAR. Месца правядзення: кафэ «Грай». Уваход вольны.

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