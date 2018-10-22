Лучших пахарей определили в Горецком районе

«Всему начало — плуг и борозда»

В минувшую субботу, 20 октября, поле возле д. Сахаровка в КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» стало площадкой для проведения районного конкурса профессионального мастерства пахарей. Важность и востребованность этой профессии в сельхозпроизводстве невозможно переоценить. Ведь от умения грамотно и по-хозяйски возделывать землю зависит, отплатит ли она щедрым урожаем. Такой чемпионат — это не только возможность выяснить, кто лучше всех пашет, но и настоящая учеба, повышение квалификации механизаторов, которые должны в совершенстве владеть как техникой, так и технологией вспашки. На каждом гектаре кривой борозды «теряются» от 1 до 2 литров топлива, на 30% снижается производительность всего последующего комплекса машин, а переделать неправильно выполненную вспашку можно только через год.





На линейке готовности выстроились, завораживая своими мощью и блеском, 18 энергонасыщенных тракторов МТЗ-3022 с восьмикорпусными оборотными плугами и МТЗ-1221 с четырехкорпусными. За звание лучших в искусстве ровной борозды боролись 18 механизаторов. Старту соревнований предшествовал осмотр техники и плугов, в ходе которого проверили их регулировку и оснащение.





















С приветственным словом к присутствующим обратился председатель рай­исполкома Сергей Кулагин, который назвал участников чемпионата «авангардом механизаторского корпуса района», поблагодарил их за самоотверженный труд и напомнил, что земля — это живой организм, настоящая мать-кормилица, к которой нужно относиться с любовью. Насколько по-хозяйски и бережно возделываешь, искренне отдаешь частичку души, настолько она и отблагодарит старания земледельцев в любых погодно-климатических условиях.





Почетное право поднять флаг чемпионата под звуки Государственного гимна предоставили победителям прошлогоднего конкурса, трактористам-машинис­там ОАО «Коптевская Нива» и КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» Сергею Соболю и Андрею Паусу.













Солидные бонусы

Азарта конкурсантам добавило предложение председателя обкома проф­союза работников АПК Виктора Гейделя для серьезного материального стимулирования качественной работы установить победителям годовую надбавку в 25%, «серебряным» и «бронзовым» призерам в 20 и 15%. А квалификационным комиссиям сельхозпредприятий — всем участникам соревнований повысить еще и классность, что позволит увеличить их заработок еще на 10-20%. Кроме того, Виктор Эдвардович рекомендовал трех победителей районного конкурса за счет средств хозяйств и профсоюзов отправить на 12 дней на оздоровление в санатории имени Ленина или «Рассвет».





«Боготворю тебя, животворящий плуг»

Главный судья соревнований, директор ГУДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома» Яков Яроцкий технологический мас­тер-класс перед выходом пахарей в поле начал с собственной поэтической строки, в которой образно выразил свое отношение к плугу и земле. Как бы далеко сегодня технологии ни ушли вперед, в наших природно-климатических и почвенных условиях без умения грамотно обращаться с плугом не обойтись. Яков Устинович акцентировал внимание на главных требованиях к качеству вспашки, где каждый элемент имеет значение, и основных ошибках, которые допускают механизаторы. Он пошагово объяснил, что должен сделать участник чемпионата, заехав на свою загонку. Судьи оценивали 11 главных с точки зрения технологии и экономики показателей, в числе которых прямолинейность борозд, что позволяет, к примеру, сэкономить до 25% горючего, равная глубина вспашки в 20 см

на всем участке, считающаяся оптимальной для посадки любой сельскохозяйственной культуры. Равноглубинность создает всем растениям одинаковые условия для созревания. При этом чем больше корпусов у плуга, тем сложнее ее обеспечить. Учитывалось и соблюдение границ заглубления плуга. Кроме того, выставляли баллы за полноту заделки пожнивных остатков и выровненность поверхности почвы, а также умение правильно развернуться по короткой траектории, сделав так называемую симметричную петлю.





«Полей серебряная нить»

Прежде чем на тракторах выехать на свои заранее отмерянные участки, все конкурсанты сначала их обошли пешком, чтобы четко знать, в каком направлении двигаться, не перерезав чужие. Наконец дали старт — и мощные сельскохозяйственные агрегаты не спеша устремились вперед на свои загонки. В этом году в 2 раза уменьшили площади участков. Так, для тракторов с 8-корпусными оборотными плугами предстояло вспахать 0,4 га, с 4-корпусными — 0,2 га. Получилось 6 полных циклов на участке, или 12 проходов агрегата. Механизаторы ювелирно «утюжат» свои участки, виртуозно управляя техникой как гармонисты. Судьи, в числе которых агрономы и инженеры сельхозпредприятий, после предварительной жеребьевки вооружились линейками и беспристрастно оценивали выполнение задания.

Ничто не ускользает от взыс­кательного взора Якова Яроцкого, который во время конкурса не один раз обошел и объехал каждый участок. «Вот здесь идеально ровно сделано, хорошо притоптал, первую борозду можно и 21 см проложить. Этот механизатор выглубил правильно, а заглубил неправильно. Посмотрите, как отлично развернулся, этот — неверно. Потерял не только время. Неправильный разворот на такой мощной технике снижает производительность на 6 га и уменьшает заработок механизатора от 12 до 20 рублей в день. Вот образовался клин: не вовремя опустил плуг», — комментирует он и уточняет, что на качественно вспаханном поле не должен быть виден каждый проход техники.

Яков Устинович с удовлетворением отмечает положительные результаты конкурсов пахарей, уровень мастерства которых растет с каждым годом. Улучшились качество вспашки, выровненность поверхности и, что немаловажно, подготовка трактора. Сегодня все механизаторы работают с противовесами, понимая, что отсутствие груза на тракторе приводит к перерасходу топлива. Расставляют колею для согласованности с определенной конструкцией плуга. Многие прислушались к советам и наливают воду не только в передние, но и задние колеса трактора, чтобы обеспечить лучшее сцепление с почвой, придать дополнительную мощь технике и уменьшить буксование.

После того как линейные судьи суммировали баллы, главная судейская коллегия повторно объезжает участки, чтобы убедиться в объективности и правильности их выставления.

Во время паузы можно было подкрепить свои силы в буфете райпо, которое организовало выездную торговлю прямо на поле. Артисты вокального ансамбля «Калина-ягода» Паршинского центра культуры и народного вокального ансамбля «Аўсяніца» Овсянковского СДК подготовили замечательные музыкальные подарки.





Звездный час механизаторов

И вот наступил долгожданный торжественный момент — награждение победителей и призеров конкурса Дипломами и денежными призами от райисполкома. Виктор Гейдель высоко оценил уровень проведения конкурса и результаты его участников, которые сделали серьезную заявку на достойное выступление на областном конкурсе в конце октября.

На МТЗ-3022 с 8-корпусным оборотным плугом победу одержал Андрей Игнатенко из РУП «Учхоз БГСХА» с результатом 147 баллов из максимальных 153. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся Иван Пасютин из СЗАО «Горы», который уступил победителю всего 2 балла. Третье место занял Василий Остапенко из КСУП «Племзавод Ленино», в активе которого 118 баллов.

На МТЗ-1221 с 4-корпусным оборотным плугом победителем стал Иван Москалев из ОАО «Горкилен» с результатом 139 баллов. «Серебро» завоевал Сергей Скакунов из ОАО «Горецкая райагропромтехника», набравший 112 баллов. «Бронзовым» призером стал Андрей Паус из КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника», на счету которого 110 баллов.

Виктор Эдвардович вручил подарки самым опытному и молодому конкурсантам: Ивану Пасютину, за плечами которого 38 лет механизаторского стажа, и Михаилу Романову из СЗАО «Горы».





«Самое ценное — это передовой опыт»

Знакомимся с лучшими пахарями Горецкого района. Опытный Андрей Игнатенко управляет трактором уже 18 лет, Иван Москалев — представитель молодого поколения, который любит возделывать землю, мечтает об открытии собственного фермерского хозяйства по производству зерновых и категорически не согласен с теми, кто считает труд механизатора не престижным. В ОАО «Горкилен» работает с перерывами 8 лет.

Оба наших героя являются достойными продолжателями семейных династий из Дрибинского района. Родились и выросли в деревнях, стали механизаторами по примеру своих отцов, которые преподали им уроки управления техникой. «Мой папа, когда я первый раз сел за руль трактора, сказал: «Если будешь плохо пахать, пойдешь граблями поле ровнять», — вспоминает Иван Сергеевич.

Андрей Игнатенко в прошлом году занял второе место на районном конкурсе пахарей. Не скрывает, что целенаправленно приехал за победой. Иван Москалев — дебютант чемпионата. Признается, что ставил своей целью посмотреть, как работают лучшие механизаторы, и перенять их секреты мас­терства. «Золото» чемпионата стало неожиданностью. «Самое ценное на таких соревнованиях не занятые места, а опыт, который можно использовать в своей работе», — убежден Иван. Наши герои говорят, что вспашка является их самым любимым делом. А формула успеха проста: они увлечены техникой и добросовестно выполняют поставленные перед ними задачи. «Главное не быть безразличным наблюдателем и не останавливаться на достигнутом, а каждый день стараться стать лучше, — считает Иван Москалев. — Нет предела совершенству. Ведь жизнь для этого и дана, чтобы узнавать что-то новое и оттачивать свои навыки. Для меня конкурс стал хорошим опытом. Приехал посмотреть на других, а получилось показать себя. Мне очень близки слова, которые сказал сегодня председатель райисполкома, что к земле нужно относиться с любовью, как к своей матери. Если все станут делать свою работу хорошо, качественно и с душой, будут и результаты».

С такими трудолюбивыми механизаторами есть будущее на селе.

Спасибо, пахари, за труд!

Елена АГЕЙЧИК.





































Фото Михаила ЛЕВЦОВА.