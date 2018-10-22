В отношении мэра Жодино возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции

Сообщение о задержании мэра Жодино появилось 23 октября. По информации Следственного комитета, председатель Жодинского городского исполнительного комитета подозревается в коррупции.

В данный момент с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос о мере пресечения для должностного лица. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По сведениям, размещенным на официальном сайте Жодинского горисполкома, главой города является Юрий Шарый. Он был назначен на должность председателя горисполкома в 2016 году.