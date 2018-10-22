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В отношении мэра Жодино возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции

23.10.2018 19:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В отношении мэра Жодино возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции
Фото из открытых источников

Сообщение о задержании мэра Жодино появилось 23 октября. По информации Следственного комитета, председатель Жодинского городского исполнительного комитета подозревается в коррупции.

В отношении мэра Жодино возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции «Дело врачей-2018». В чем причина коррупции в системе здравоохранения

В данный момент с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос о мере пресечения для должностного лица. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По сведениям, размещенным на официальном сайте Жодинского горисполкома, главой города является Юрий Шарый. Он был назначен на должность председателя горисполкома в 2016 году.

 
 
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Сейчас решается вопрос о мере пресечения для председателя Жодинского горисполкома.
 
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