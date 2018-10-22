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Парламентарий проведет прием граждан
23.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
25 октября депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Иванович Сегодник проведет прием граждан по личным вопросам в административном здании Волковысского сельисполкома по адресу: Волковыск, ул. Дзержинского, 6, с 11 до 12 час.
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25 октября депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Иванович Сегодник проведет прием граждан по...
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