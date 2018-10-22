В Беларуси рекордно повышают пенсии. В Минтруда рассказали, на сколько с 1 ноября вырастут выплаты

В Беларуси с 1 ноября повышают трудовые пенсии — в среднем на 5,3%. В результате перерасчета средний размер трудовых пенсий вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля, сообщили в Минтруда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, — уточнили в ведомстве.

Ранее трудовые пенсии в Беларуси в этом году повышали дважды — с 1 августа и 1 мая . «В среднем пенсии были повышены на 5,3% и на 10% соответственно, — отмечают в Минтруда. — В результате произведенных в 2018 году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%».

В ведомстве добавляют, что номинально пенсии по возрасту в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырастут по оценке на 13,8%, а в реальном выражении они увеличатся на 7,9%.

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил , что правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. По его словам, если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным — пенсии в 2018 году вырастут более чем на 20%.

— С учетом инфляции на уровне 6% — это рекордный рост, — подчеркнул Румас.

Отвечая на вопрос, когда пенсия достигнет запланированного параметра в 40% от средней заработной платы, глава правительства заметил, что пенсии в этом году повышались уже дважды. Однако пока соотношение между средней пенсией по возрасту и зарплатой составляет 36,2%.

— До конца года решить эту проблему (достичь 40%. — Прим. TUT.BY) невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%, — признал премьер. Румас пояснил, что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.

В августе пенсии недотягивали до 37% от средней зарплаты по стране, хотя власти планируют поднять этот показатель в этом году до 40%. К примеру, в Гродненской области уже достигли этого показателя, в августе он составлял 41,6%. А в Минске пока заметно отстают (28,8%).

Напомним, средний размер назначенных пенсий в целом по стране в августе составил 363,9 рубля. Это в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров, который составляет почти 163 рубля. Реальная пенсия, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в августе выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По размеру средней назначенной августовской пенсии лидируют минчане — 387 рублей, а отстают — жители Гродненской области (356,9 рубля). Минчане также лидируют по размеру средних пенсий по возрасту (393 рубля) и соцпенсий (234,2 рубля).