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В Беларуси рекордно повышают пенсии. В Минтруда рассказали, на сколько с 1 ноября вырастут выплаты
В Беларуси с 1 ноября
— Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, — уточнили в ведомстве.
Ранее трудовые пенсии в Беларуси в этом году повышали дважды —
В ведомстве добавляют, что номинально пенсии по возрасту в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырастут по оценке на 13,8%, а в реальном выражении они увеличатся на 7,9%.
Ранее премьер-министр страны Сергей Румас
— С учетом инфляции на уровне 6% — это рекордный рост, — подчеркнул Румас.
Отвечая на вопрос, когда пенсия
— До конца года решить эту проблему (достичь 40%. — Прим. TUT.BY) невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%, — признал премьер. Румас пояснил, что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.
В августе пенсии
Напомним, средний размер назначенных пенсий в целом по стране в августе
По размеру средней назначенной августовской пенсии лидируют минчане — 387 рублей, а отстают — жители Гродненской области (356,9 рубля). Минчане также лидируют по размеру средних пенсий по возрасту (393 рубля) и соцпенсий (234,2 рубля).
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Предыдущие перерасчеты были произведены в мае и августе, в среднем пенсии были повышены на 5,3% и на 10% соответственно.
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