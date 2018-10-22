Более 30 мелких аварий в вечерний час пик: Минск застрял в 10-балльных пробках

Мелкие аварии затруднили движение в столице вечером 23 октября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Минск застрял в максимальных, 10-балльных пробках.





Движение транспорта серьезно затруднено в центре города, на некоторых участках МКАД, а также на Логойском тракте и улицах Кижеватова, Сурганова, Аранской. По данным сервиса, в Минске произошло более трех десятков мелких аварий.