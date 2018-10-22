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Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроют к 7 ноября

23.10.2018 19:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроют к 7 ноября
TUT.by

Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий СИВАК, движение по мосту через реку Припять, соединяющему города Житковичи и Туров, будет открыто к 7 ноября. По его словам, задача по его вводу в эксплуатацию будет выполнена в срок.

Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроют к 7 ноября В Житковичском районе взорвали аварийный мост через реку Припять

При этом Анатолий Сивак добавил, что другая часть дорог к временной переправе пока останется и будут использоваться как дороги местного значения и для укрепления дамбы. Демонтаж отдельных участков дорог к временной переправе запланирован на декабрь.

Всего в стране остаются 32 моста, которые нуждаются в реконструкции. Работы планируется провести в течение пяти лет.

Напомним, 888-метровый автомобильный мост через реку Припять, соединяющий города Житковичи и Туров, признали аварийным и ограничили по нему движение в декабре 2017 года, после того как на нем появились трещины и он провис. Причиной разрушения могли стать конструкционные недостатки моста.

Отсутствие стабильных автомобильных и пешеходных путей через Припять на некоторое время парализовало жизнь и экономику в регионе. Сейчас два берега реки соединяют понтон и паромная переправа.

 
 
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Мост был закрыт на реконструкцию в начале декабря 2017 года.
 
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