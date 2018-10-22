Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроют к 7 ноября

Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий СИВАК, движение по мосту через реку Припять, соединяющему города Житковичи и Туров, будет открыто к 7 ноября. По его словам, задача по его вводу в эксплуатацию будет выполнена в срок.

При этом Анатолий Сивак добавил, что другая часть дорог к временной переправе пока останется и будут использоваться как дороги местного значения и для укрепления дамбы. Демонтаж отдельных участков дорог к временной переправе запланирован на декабрь.

Всего в стране остаются 32 моста, которые нуждаются в реконструкции. Работы планируется провести в течение пяти лет.

Напомним, 888-метровый автомобильный мост через реку Припять, соединяющий города Житковичи и Туров, признали аварийным и ограничили по нему движение в декабре 2017 года, после того как на нем появились трещины и он провис. Причиной разрушения могли стать конструкционные недостатки моста.

Отсутствие стабильных автомобильных и пешеходных путей через Припять на некоторое время парализовало жизнь и экономику в регионе. Сейчас два берега реки соединяют понтон и паромная переправа.