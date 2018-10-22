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Случчане заняли первое место на соревнованиях по спортивному ориентированию

23.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане заняли первое место на соревнованиях по спортивному ориентированию

20-21 октября в Копыльском и Слуцком районах прошли соревнования чемпионата Минской области по спортивному ориентированию, в которых приняли 34 команды из разных районов. Об этом сообщает «Слуцкий край». 

Слуцкий центр туризма представляли 4 команды, среди участников – команды слуцких СШ №№ 2, 4, 6 ,8, 9, 10 им. С.Ф. Рубанова, 11, 12, 13, Минского областного кадетского училища, а также Клепчанской базовой школы, Селищанской, Весейской, Гольчичской и Серяжской средних школ.

Команда «Случь» Слуцкого центра туризма стала победителем чемпионата Минской области по спортивному ориентированию.

Лучшие результаты в личных зачетах в своих возрастных категориях показали слутчане: Алина Кузнецова (1 место), Анастасия Саванович (2), Евгения Вечер-Ковалевская (3), Владислава Бильдюкевич (3 и 1), Валерия Томанова (1 и 3), Екатерина Дичковская (1 и 2), Алеся Дичковская (два первых места), Полина Логвин (два 3 места), Анастасия Кевра (3 и 1), ОксанаКрцкрвич (3), Алесксей Доманский (два 1 места), Егор Лабкович (2), Иван Лабкович (два 1 места), Никита Сороговец (3), Александр Фурик (1 и 2), Егор Дарашевич (2), Карина Шпаковска (3), Глеб Севрук (два 1 места), Илья Новак (3 и 2), Владислав Веринский (3).

Случчане заняли первое место на соревнованиях по спортивному ориентированию

Слуцкий район традиционно занимает достойные места на республиканских и международных соревнованиях. Например, в сентябре этого года случчане стали лучшими на республиканских соревнованиях и в составе соборной Минской области победили на международных соревнованиях. В 2017 году Слуцкий центр туризма одержал победу в «Открытом кубке города Гродно», обойдя спортсменом из России, США, Британии, Польши, стран Балтии и Китая.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Гродно
 
 
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20-21 октября в Копыльском и Слуцком районах прошли соревнования чемпионата Минской области по спортивному ориентированию, в которых приняли 34 команды из разных...
 
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