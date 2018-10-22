«Еду… Удар — и в салон через лобовое стекло влетает мужик». Почему около Кургана в Лиде произошло трагическое ДТП?





Смертельное ДТП, которое произошло в Лиде по ул. Ленинской 20 октября, потрясло весь город. «Ауди» насмерть сбила 41-летнего мужчину. Он вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Почему произошла эта авария? И можно ли было избежать трагедии?

По правой стороне улицы Ленинской (если ехать от центра города) расположен частный сектор. Участки горожан отделены бетонным забором. Но в нем есть одна «дырочка». Люди используют ее, чтобы срезать путь в магазин «Санта».

«Этой народной тропе лет двадцать, наверное. Здесь все ходят: и пенсионеры, и молодежь. По тропинке через Курган прямо к магазину и выйдешь», — говорит местный житель Максим.





Если же следовать ПДД и пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, то дорога занимает намного больше времени. Ближайшие «зебры» – возле заправки «Лукойл» и на перекрестке с ул. Качана. И в одну, и в другую сторону – порядка 300 метров. Поэтому народ и идет напрямую.

«Сотрудники ГАИ периодически устраивают здесь «засады» для нарушителей, штрафуют за переход в неположенном месте, — продолжает Максим. — Я тоже за это привлекался к ответственности, правда, сотрудниками ППС. Высказал им свое мнение: мол, нужно и здесь пешеходный переход оборудовать. Они лишь пожали плечами – вопрос не в их компетенции».





…В тот вечер погибший, по некоторым данным, возвращался с работы. Коллега высадил его возле «Санты», и он по тропинке направлялся домой на ул. Герасимова. Но не дошел…

По словам водителя «Ауди», всё произошло настолько быстро, что он даже не сообразил, что сбил человека.

«Я ехал от центра к улице Качана. Вдруг удар… И в салон машины через лобовое влетает мужик!» – пояснил прибывшим на место аварии сотрудникам ГАИ шокированный парень.

Водитель не сразу остановил авто: от места удара до места остановки – примерно 130 метров. На асфальте – никаких следов торможения. Он не знал, что ему делать и куда звонить. Сначала даже набрал не милицию, а 101 и сообщил, что у него в машине каким-то образом оказался мёртвый человек…





Инспекторы, которые работали на месте аварии, отмечают, что водитель находился в шоковом состоянии. У него тряслись руки. На все вопросы сотрудников ДПС он отвечал сбивчиво и менял показания. Когда у него спросили, с какой скоростью он двигался, парень ответил сначала 70 км/ч, потом 80 км/ч, потом 100 км/ч.

Опытные автомобилисты, глядя на ужасные травмы, которые получил пешеход, уверены: скорость была явно превышена. Об этом говорят и очевидцы трагедии. Кстати, на одном из форумов написали следующий комментарий: «Этот черт вчера возле гастелловского алми 100+ летел».

Также непонятно, почему водитель и жертва не заметили друг друга? Ведь участок дороги, где произошло ДТП, освещен. К тому же пешеход пересекал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. И до «встречи» с авто он успел пересечь три полосы. Столкновение произошло в крайней правой полосе. То есть, до тротуара он не дошел (не добежал) буквально 1-2 метра…

На данный момент сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Но понятно одно: если бы все участники дорожного движения неукоснительно соблюдали ПДД, подобных трагедий было бы в разы меньше, пишет газета «Принеманские вести» .