Отметьте в ваших календарях дату проведения следующей крупнейшей блокчейн конференции ChainPoint 18



Конференция по блокчейну - ChainPoint’18

23.10.2018, ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ: Следующая значимая конференция по блокчейну - ChainPoint’18, состоится 14-15 ноября в городе Ереван, Армения - инновационном центре региона. Регистрация теперь открыта на сайте chainpoint.io . Более 30 спикеров и 350 участников из 10 индустрий, таких как финансы, технологии, медиа, телекоммуникации, производство, энергетика, сельское хозяйство, присоединятся к конференции для проведения дискуссий и приобретения связей, для получения экспертного мнения из первых рук и заключения стратегических партнерств. Конференция организована Армянской Ассоциацией Блокчейна « Nooor » .

Регистрация открыта

Выдающиеся крипто-мыслители, ведущие трендсеттеры и лучшие эксперты индустрии сделают все, чтобы привнести лучшую практику в двухдневную программу, в ходе которой будут рассмотрены следующие темы и не только:

Перспективы развития блокчейна в Армении

Нормативные рамки

Блокчейн и тренды финтеха Токенизация

Права на интеллектуальную собственность и блокчейн

Блокчейн и искусство

В ходе конференции ChainPoint 18 инвесторы смогут открыть для себя многообещающие стартапы, майнинг компании смогут встретиться с представителями энергетического сектора, предприниматели откроют для себя новые возможности и рынки, эксперты поделятся новейшими регулятивными подходами к блокчейн, ICO компании получат доступ к возможностям по привлечению средств и т. д.

Место проведения конференции - совершенно особенное - музей-институт Комитаса. Эрудит, исполнитель, композитор, преподаватель и лектор: Комитаса, как первого этнолога духовной и народной армянской музыки, всегда отличала его самобытность - некоторые отрывки произведений словно вышли из-под пера модерниста или авангардиста.

Сегодня, революционные подходы в искусстве зачастую не обходятся без применения новейших технологий.