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Отметьте в ваших календарях дату проведения следующей крупнейшей блокчейн конференции ChainPoint 18
23.10.2018, ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ: Следующая значимая конференция по блокчейну - ChainPoint’18, состоится 14-15 ноября в городе Ереван, Армения - инновационном центре региона. Регистрация теперь открыта на сайте
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Выдающиеся крипто-мыслители, ведущие трендсеттеры и лучшие эксперты индустрии сделают все, чтобы привнести лучшую практику в двухдневную программу, в ходе которой будут рассмотрены следующие темы и не только:
В ходе конференции ChainPoint 18 инвесторы смогут открыть для себя многообещающие стартапы, майнинг компании смогут встретиться с представителями энергетического сектора, предприниматели откроют для себя новые возможности и рынки, эксперты поделятся новейшими регулятивными подходами к блокчейн, ICO компании получат доступ к возможностям по привлечению средств и т. д.
Место проведения конференции - совершенно особенное - музей-институт Комитаса. Эрудит, исполнитель, композитор, преподаватель и лектор: Комитаса, как первого этнолога духовной и народной армянской музыки, всегда отличала его самобытность - некоторые отрывки произведений словно вышли из-под пера модерниста или авангардиста.
Сегодня, революционные подходы в искусстве зачастую не обходятся без применения новейших технологий.
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Следующая значимая конференция по блокчейну - ChainPoint 18, состоится 14-15 ноября в городе Ереван, Армения - инновационном центре региона.
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