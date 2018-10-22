Нацбанк запустит в 2019 году сервис мгновенных платежей

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Платежи в режиме реального времени

По словам Дмитрия Калечица, уже есть концепция системы мгновенных платежей, выбран оператор, готов проект нормативно-правового акта. Сейчас решаются технические вопросы, прорабатываются вопросы внедрения системы совместно с банками и организациями ИТ-сферы.

– Для опытной эксплуатации сервис запустят с 1 января 2019 года, а с 1 июля будущего года намечено начать промышленную эксплуатацию, – сообщил зампред правления Нацбанка.

Сервис позволяет проводить платежи за минуту в режиме реального времени. Он будет работать в режиме 24/7.

Дмитрий Калечиц отметил, что внедрение сервиса мгновенных платежей качественно улучшит систему платежных услуг как для предприятий, так и для населения.

Для банков участие в системе мгновенных платежей будет добровольным, подчеркнул заместитель председателя правления Нацбанка.

Смарт-контракты и биометрия

Нацбанк Беларуси продвигает инициативу о том, чтобы банки могли заключать смарт-контракты. В указ №478 «О цифровых банковских технологиях» 2015 года внесут, как ожидается, соответствующие изменения.

Как отметил Дмитрий Калечиц, также в рамках внесения изменений в указ предлагается расширить перечень пользователей межбанковской системы идентификации.

Предусматривается возможность удаленной видеоидентификации с помощью биометрических данных.

В Беларуси будет создана правовая база по внедрению системы идентификации с распознаванием лица и голоса.

Кибербезопасность

Заместитель председателя правления Нацбанка также сообщил, что в Беларуси создан центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.