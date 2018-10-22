|
Нацбанк запустит в 2019 году сервис мгновенных платежей
Платежи в режиме реального времени
По словам Дмитрия Калечица, уже есть концепция системы мгновенных платежей, выбран оператор, готов проект нормативно-правового акта. Сейчас решаются технические вопросы, прорабатываются вопросы внедрения системы совместно с банками и организациями ИТ-сферы.
– Для опытной эксплуатации сервис запустят с 1 января 2019 года, а с 1 июля будущего года намечено начать промышленную эксплуатацию, – сообщил зампред правления Нацбанка.
Сервис позволяет проводить платежи за минуту в режиме реального времени. Он будет работать в режиме 24/7.
Дмитрий Калечиц отметил, что внедрение сервиса мгновенных платежей качественно улучшит систему платежных услуг как для предприятий, так и для населения.
Для банков участие в системе мгновенных платежей будет добровольным, подчеркнул заместитель председателя правления Нацбанка.
Смарт-контракты и биометрия
Как отметил Дмитрий Калечиц, также в рамках внесения изменений в указ предлагается расширить перечень пользователей межбанковской системы идентификации.
Предусматривается возможность удаленной видеоидентификации с помощью биометрических данных.
В Беларуси будет создана правовая база по внедрению системы идентификации с распознаванием лица и голоса.
Кибербезопасность
Заместитель председателя правления Нацбанка также сообщил, что в Беларуси создан центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В промышленную эксплуатацию сервис мгновенных платежей могут ввести в середине 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)