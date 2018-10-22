Путин заявляет Болтону о стремлении искать точки соприкосновения в отношениях с США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном подтвердил стремление России искать точки соприкосновения в отношениях с США, а Дж.Болтон заявил, что Вашингтон стремится к тому же в отношениях с Москвой.

"Несмотря на различные подходы, можно и нужно искать эти точки соприкосновения, мне так кажется", - сказал В.Путин.

В ответ Дж.Болтон заметил, что это является и намерением США.

В.Путин сказал, что с Дж.Болтоном хотел бы поговорить не только как с помощником американского коллеги, но и как со специалистом в области разоружения и контроля над вооружениями.

Со своей стороны, Дж.Болтон выразил надежду, что найдет ответы на имеющиеся у В.Путина вопросы, но "оливковую ветвь с собой не привез". "Я так и думал", - сказал на это В.Путин. Делегации РФ и США отреагировали на это замечание смехом.

Президент РФ вспомнил, что у птицы на гербе США в когтях не только стрелы, но и оливковая ветвь. "Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13-ю оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" - сказал В.Путин на встрече с Дж.Болтоном.

Делегации встретили эти слова президента смехом.

"Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом", - пояснил со своей стороны Дж.Болтон.

В.Путин в свою очередь, напомнил, что на гербе США есть надпись "единство в многообразии". "Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать эти точки соприкосновения, мне так кажется", - сказал он.