Россия не будет вводить санкции против украинских артистов

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что РФ не будет вводить ответные санкции против украинских деятелей культуры, но пообещал самую жесткую реакцию, если Украина попытается выйти на российский рынок с продуктами пропагандистского антироссийского характера.

"Если Украина будет производить какие-то продукты, носящие идеологический пропагандистский характер и выходить с этими продуктами на российский рынок с коммерческими целями, например, с фильмами, мы будем предельно жестко руководствоваться нормами действующего законодательства", - сказал В.Мединский журналистам во вторник.

Он напомнил, что у его ведомства "есть определенная репутация в этом плане". "Я думаю, что они все сами поймут", - добавил министр.

Глава ведомства констатировал, что "министерство культуры Украины последние четыре года занимается бесконечным запретом всего, что только можно запретить в отношении российских фильмов, мультфильмов, артистов". "После того, как они запретили "Трое из Простоквашино" и "Кота Матроскина", как персонажа, представляющего, судя по всему существенную угрозу национальной безопасности Украины, с этого момента у меня вопросов к министерству культуры Украины нет", - признался В.Мединский.

"Мы инициировать подобного рода запреты не будем по нашей линии", - добавил он.

По мнению В.Мединского, "соревноваться с украинским Минкультом в этом идиотизме невозможно: мы все равно проиграем". "Кот Матроскин" останется на их совести", - заявил он.