﻿ Россия не будет вводить санкции против украинских артистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия не будет вводить санкции против украинских артистов

23.10.2018 17:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что РФ не будет вводить ответные санкции против украинских деятелей культуры, но пообещал самую жесткую реакцию, если Украина попытается выйти на российский рынок с продуктами пропагандистского антироссийского характера.

"Если Украина будет производить какие-то продукты, носящие идеологический пропагандистский характер и выходить с этими продуктами на российский рынок с коммерческими целями, например, с фильмами, мы будем предельно жестко руководствоваться нормами действующего законодательства", - сказал В.Мединский журналистам во вторник.

Он напомнил, что у его ведомства "есть определенная репутация в этом плане". "Я думаю, что они все сами поймут", - добавил министр.

Глава ведомства констатировал, что "министерство культуры Украины последние четыре года занимается бесконечным запретом всего, что только можно запретить в отношении российских фильмов, мультфильмов, артистов". "После того, как они запретили "Трое из Простоквашино" и "Кота Матроскина", как персонажа, представляющего, судя по всему существенную угрозу национальной безопасности Украины, с этого момента у меня вопросов к министерству культуры Украины нет", - признался В.Мединский.

"Мы инициировать подобного рода запреты не будем по нашей линии", - добавил он.

По мнению В.Мединского, "соревноваться с украинским Минкультом в этом идиотизме невозможно: мы все равно проиграем". "Кот Матроскин" останется на их совести", - заявил он.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что РФ не будет вводить ответные санкции против украинских деятелей культуры, но пообещал самую жесткую...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно судят экс-главврача областной больницы, который скрыл взрыв в оперблоке: тела погибших рабочих были спрятаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика