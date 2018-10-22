ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работа мечты: офис-менеджер в салон «Бентли» за $350 в месяц

23.10.2018 18:58 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Минский салон «Бентли» опубликовал в Facebook объявление о работе − там ищут офис-менеджера со свободным владением английским языком. Правда, платить готовы только 750 рублей. Предложение нашло euroradio.fm.

Требования к соискателям довольно серьёзные: навыки делопроизводства и деловой переписки, свободное владение английским языком, скорость, многозадачность. Время от времени придётся работать по субботам. А также выполнение «иных поручений руководителя».

Журналист «Еврорадио» попробовал податься на эту работу. По номеру в объявлении поднимает девушка. Она говорит, что самое главное − свободный английский и деловая переписка. Её не смутило отсутствие профильного образования и опыта работы в сфере. На вопрос, не маленькая ли зарплата, тем более в такой серьёзной компании, девушка отвечает, что большинство «вот всех этих компаний, которые на слуху», тоже платят не самые большие деньги. «Но работа там − это хороший старт в жизни», − добавляет она. 

Другие компании, которые требуют свободный английский, за работу офис-менеджера предлагают 700-1200 рублей − и без рабочей субботы. Девушка аргументировала зарплату утверждением, что «это же просто офис-менеджер. Это же не машины продавать! Для офис-менеджера это не такая уж плохая зарплата». Журналист уточнил, что подразумевается под иными поручениями руководства − девушка ответила, что «это так всегда пишут», а у директора могут быть различные указания: «Никто не думает ничего плохого с вами сделать».

Фото на фоне заголовка: кадр из видео от av.by
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский салон «Бентли» опубликовал в Facebook объявление о работе − там ищут офис-менеджера со свободным владением английским языком. Правда, платить готовы только 750...
 
Новости дня
Новости разные
 
Государство – это он? В сознание белорусов вбивают новый миф, что был только Лукашенко, а до него хаос и варварство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика