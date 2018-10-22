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Работа мечты: офис-менеджер в салон «Бентли» за $350 в месяц
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Минский салон «Бентли» опубликовал в Facebook объявление о работе − там ищут офис-менеджера со свободным владением английским языком. Правда, платить готовы только 750 рублей. Предложение
Требования к соискателям довольно серьёзные: навыки делопроизводства и деловой переписки, свободное владение английским языком, скорость, многозадачность. Время от времени придётся работать по субботам. А также выполнение «иных поручений руководителя».
Журналист «Еврорадио» попробовал податься на эту работу. По номеру в объявлении поднимает девушка. Она говорит, что самое главное − свободный английский и деловая переписка. Её не смутило отсутствие профильного образования и опыта работы в сфере. На вопрос, не маленькая ли зарплата, тем более в такой серьёзной компании, девушка отвечает, что большинство «вот всех этих компаний, которые на слуху», тоже платят не самые большие деньги. «Но работа там − это хороший старт в жизни», − добавляет она.
Другие компании, которые требуют свободный английский, за работу офис-менеджера предлагают 700-1200 рублей − и без рабочей субботы. Девушка аргументировала зарплату утверждением, что «это же просто офис-менеджер. Это же не машины продавать! Для офис-менеджера это не такая уж плохая зарплата». Журналист уточнил, что подразумевается под иными поручениями руководства − девушка ответила, что «это так всегда пишут», а у директора могут быть различные указания: «Никто не думает ничего плохого с вами сделать».
Фото на фоне заголовка: кадр из видео от av.by
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Минский салон «Бентли» опубликовал в Facebook объявление о работе − там ищут офис-менеджера со свободным владением английским языком. Правда, платить готовы только 750...
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