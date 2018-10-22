Мэра Жодино задержали по подозрению в коррупции

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Жодинского горисполкома. Он подозревается в коррупции, пишет TUT.by со ссылкой на СК. Юрий Шаром уже задержан, с ним работают следователи.

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Дело завели по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Следователи сейчас пытаются установить все обстоятельства преступления.

На сайте Жодинского горисполкома о председателе можно узнать следующее: Юрий Александрович Шаром назначен на должность в октябре 2016 года. До этого работал первым зампредом исполкома. С 2009 года он занимался социально-культурной сферой работы горисполкома, занимался идеологической работой. До назначения в Жодино работал председателем Ивенецкого поселкового совета. Ему 57 лет, он женат, есть двое сыновей.