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Мэра Жодино задержали по подозрению в коррупции

23.10.2018 18:15 — Разное | KYKY  
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Жодинского горисполкома. Он подозревается в коррупции, пишет TUT.by со ссылкой на СК. Юрий Шаром уже задержан, с ним работают следователи. 

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Дело завели по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Следователи сейчас пытаются установить все обстоятельства преступления.

На сайте Жодинского горисполкома о председателе можно узнать следующее: Юрий Александрович Шаром назначен на должность в октябре 2016 года. До этого работал первым зампредом исполкома. С 2009 года он занимался социально-культурной сферой работы горисполкома, занимался идеологической работой. До назначения в Жодино работал председателем Ивенецкого поселкового совета. Ему 57 лет, он женат, есть двое сыновей.

Читайте по теме: Борьба с коррупцией: президент простил еще одного экс-чиновника. Вспоминаем историю помилований

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Жодинского горисполкома. Он подозревается в коррупции, пишет TUT.by со ссылкой на СК. Юрий...
 
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