Задержан председатель Жодинского горисполкома



Иллюстративное фото

СК по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВДуголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности в отношении председателя Жодинского городского исполнительного комитета.Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения.Следователи совместно с сотрудниками ГУБОПиК проводят комплекс оперативно-следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.На сайте Жодинского горисполкома еще есть данные о председателе —Из источниковстало известно, что Юрий Шарый был задержан вместе с женой вчера ночью, а на его имущество был наложен арест.