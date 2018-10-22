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В центре Киева кран без тормозов протаранил 19 машин. Чудом никто не погиб

23.10.2018 18:06 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Сегодня утром в Киеве на бульваре Леси Украинки около БЦ «Парус» автокран, который ехал со спуска, протаранил несколько автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua.


По информации полиции, повреждены 18 легковых машин и грузовик. К медикам обратились трое людей.

Водитель крана сказал, что у него отказали тормоза, эту информацию будет проверять следствие.

 
 
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Водитель крана сказал, что у него отказали тормоза, эту информацию будет проверять следствие.
 
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