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В центре Киева кран без тормозов протаранил 19 машин. Чудом никто не погиб
Фото из социальных сетей
По информации полиции, повреждены 18 легковых машин и грузовик. К медикам обратились трое людей.
Водитель крана сказал, что у него отказали тормоза, эту информацию будет проверять следствие.
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Водитель крана сказал, что у него отказали тормоза, эту информацию будет проверять следствие.
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