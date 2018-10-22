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Упрощение визового режима между ЕС и Беларусью могут подписать до конца года
Фото из архива БЕЛТА
Об этом заявила глава представительства Европейского союза Андреа Викторин, передает
По ее словам, до конца года планируется подписать и соглашение о реадмиссии.
Переговоры об этих документах ведутся между Беларусью и ЕС с января 2014 года.
В этом году Евросоюз заявил о запланированном повышении стоимости шенгенских виз — с 60 до 80 евро. Вместе с тем еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорах о расширении ЕС Йоханнес Хан, когда посещал Минск в июне 2018 года, заявил, что ЕС и Еврокомиссия не заинтересованы в прибыли от подорожания виз. По его словам, для ЕС важнее обеспечить быструю выдачу виз, а не зарабатывать на этом деньги.
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До конца 2018 года может быть подписано соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.
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