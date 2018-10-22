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Упрощение визового режима между ЕС и Беларусью могут подписать до конца года

23.10.2018 17:59 — Разное | UDF  
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Фото из архива БЕЛТА
До конца 2018 года может быть подписано соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Беларусью.

Об этом заявила глава представительства Европейского союза Андреа Викторин, передает БЕЛТА.

По ее словам, до конца года планируется подписать и соглашение о реадмиссии.

Переговоры об этих документах ведутся между Беларусью и ЕС с января 2014 года.

В этом году Евросоюз заявил о запланированном повышении стоимости шенгенских виз — с 60 до 80 евро. Вместе с тем еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорах о расширении ЕС Йоханнес Хан, когда посещал Минск в июне 2018 года, заявил, что ЕС и Еврокомиссия не заинтересованы в прибыли от подорожания виз. По его словам, для ЕС важнее обеспечить быструю выдачу виз, а не зарабатывать на этом деньги.

 
Теги: Минск
 
 
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До конца 2018 года может быть подписано соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.
 
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