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Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 ноября
Новости Беларуси. Президент 23 октября подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий. В среднем они станут больше на 5,3%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, что предыдущие два перерасчёта пенсий производились в мае и августе.
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Новости Беларуси. Президент 23 октября подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий. В среднем они станут больше на 5,3%, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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