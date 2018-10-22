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Уголовное дело возбуждено в отношении председателя Жодинского горисполкома
Новости Беларуси. Председатель Жодинского горисполкома подозревается в коррупции. О возбуждении уголовного дела в отношении чиновника стало известно 23 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им заинтересовалось главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.
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Новости Беларуси. Председатель Жодинского горисполкома подозревается в коррупции. О возбуждении уголовного дела в отношении чиновника стало известно 23 октября,...
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