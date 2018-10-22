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В Стародорожском районе 23-летний мужчина обстрелял из пневматики дом соседа
Новости Беларуси. Мужчина в Стародорожском районе обстрелял из пневматики соседский дом.
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23-летний неработающий и ранее судимый подозреваемый был задержан по месту жительства.
Мужчина пришел к дому потерпевшего с целью поговорить об общем знакомом, но получил отказ. Тогда мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал показывать жителям дома пневматический пистолет.
Мужчина произвел около 20 выстрелов по окнам, в сторону хозяина дома и его собаки. Хозяин вместе с питомцем успел скрыться в доме, а стрелявший ушел вместе с оружием.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».
Опрашиваются потерпевшие и свидетели, собирается информация, характеризующая личность подозреваемого. По месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты 20 металлических шариков для стрельбы, спрятанный в хозяйственной постройке пистолет и иные предметы, которыt были признаны вещественными доказательствами.
Обвиняемый заключен под стражу. Продолжается расследование.
В октябре нынешнего года на жителя Минска завели уголовное дело за жестокое обращение с животными.
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Новости Беларуси. Мужчина в Стародорожском районе обстрелял из пневматики соседский дом. По информации СК, происшествие случилось вечером пятого октября. Женщина...
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