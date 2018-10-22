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Геннадий Савилов — Захарову: Сколько за последние 15 лет «Юность» подготовила хоккеистов для КХЛ, НХЛ? Ноль

23.10.2018 19:14 — Разное | Партизан  
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов в эфире программы «Большой спорт» на телеканале «Беларусь 5» прокомментировал слова Михаила Захарова.

«Хочется вернуться к формулировкам нашего известного специалиста, которые друг другу противоречат. Первая — о критерии работы федерации хоккея и школы. ФХРБ координирует работу школ, которые готовят детей для НХЛ. Вторая — он считает успешными школы «Юности» и «Динамо». Сколько же они подготовили воспитанников для КХЛ (не для «Динамо»)? Сколько за последние 15 лет «Юность» подготовила хоккеистов для КХЛ, НХЛ?» — спросил Савилов.


«Ноль. Хоккеистов нет. Теперь вопрос к уважаемому специалисту: где работа школы «Юности» за последние пятнадцать лет с нулевым эффектом игроков в мировом хоккее? Где критерий успешности школы «Юности»? Это повсеместно. Хоккеистов в стране нет. Последний хоккеист — Сергей Костицын, 1987-го года рождения», — продолжил председатель Федерации хоккея Беларуси.


 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов в эфире программы «Большой спорт» на телеканале «Беларусь 5» прокомментировал слова Михаила Захарова.
 
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