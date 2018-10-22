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Король и наследный принц Саудовской Аравии встретились с родственниками убитого журналиста Джамаля Хашогги

23.10.2018 19:02 — Разное | Партизан  
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял во вторник в своей резиденции в Эр-Рияде родственников убитого журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи), передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 

По данным агентства, Сахль бен Ахмед Хашкаджи и Салах бен Джамаль Хашкаджи встретились с монархом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом во дворце Ямама. О деталях встречи не сообщается.

Накануне, напомним, король и наследный принц выразили соболезнования родственникам погибшего журналиста, пишет newsru.com

 
 
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял во вторник в своей резиденции в Эр-Рияде родственников убитого журналиста Джамаля Хашогги...
 
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