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Государство – это он? В сознание белорусов вбивают новый миф, что был только Лукашенко, а до него хаос и варварство

23.10.2018 18:53 — Разное | Партизан  
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«СБ. Беларусь сегодня» поставила знак равно между 25-летием института президентства и белорусской государственностью. К чему бы это?

Государство – это он? В сознание белорусов вбивают новый миф, что был только Лукашенко, а до него хаос и варварство
После последней встречи Александра Лукашенко с главой собственной АдминистрацииНатальей Кочановой, на которой в числе прочего обсуждалось празднование 25-летнего юбилея  института президентства, было понятно: будут праздновать. Но главная президентская газета подошла к событию «творчески»: «празднование» она начинает статьей  про институт президента, но с заголовком «Четверть века государственности Беларуси».  

То есть отсчет истории газета предлагает вести с Александра Лукашенко и никак не меньше. Словно и не было БНР, Декларации о государственном суверенитете, получения реальной независимости в 1991 году. «Обретенная еще в 1991–м Беларусью государственность вплоть до 1994 года была весьма условной», - утверждает «СБ». По ее  версии, отсчет белорусской государственности надо вести с прихода к власти Александра Лукашенко.

Раньше отцом белорусской независимости считали Станислава Шушкевича, теперь историю решили переписать под Александра Лукашенко?

Станислав Шушкевич: Становление независимости Беларуси началось с признания Россией

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич отреагировал на «инициативу» «СБ.Беларусь сегодня» коротко: 

- Это же «Советская Белоруссия», а что вы хотели!

Когда мы обрели независимость, сформировали свое правительство, и не через министерство иностранных дел, как раньше, посылали наших делегатов в зарубежье, в том числе и я ездил с визитом в землю Северная Рейн-Вестфалия в сентябре 1991 года – тогда мы и стали независимыми. Но юридически мы стали независимыми тогда, когда нашу независимость признала Россия. Подписав Беловежские соглашения и ратифицировав его до 12 декабря 1991 года. С этой даты, когда Россию подписью своего президента и решением своей Госдумы, мы стали независимым государством и функционируем как независимое государство. А то что придумала «Советская Белоруссия», извините… Сначала ее возглавлял Изотович (Павел Якубовис — Прим.), а сейчас появилась фигура такого же пошиба, поэтому они пишут, что хотят.

Попытки переписать новейшую историю делаюется все время. Я, да и все адекватные историки, считаем, что отсчет белорусской государственности начался с момента признания Россией. 

Анатолий Сидоревич: Мы без войны стали самым бедным государством Европы

«Советская Белоруссия» проявляет наивысший подхалимаж, главному редактору осталось нагнуться и вылизать одно место, - жестко прошел статье «СБ. Беларусь сегодня» историк Анатолий Сидоревич. Более того, роль Александра Лукашенко в становлении белорусской государственности историк оценивает «скорее негативно, чем позитивно»:

- Ради дешевой нефти и газа он затормозил или даже перекрыл дорогу становлению белорусской политической нации. Он поделил всех: два Союза писателей, два союза журналистов, два Союза поляков, поделил профсоюзы на наши не наши, граждан на своих чужих, даже детей поделил на наших и детей пятой колонны, не говоря уже про молодежь (запретил все молодежные объединения, кроме БРСМ). Одним словом, все время занимался делением, а не объединением и не выработкой национальной идеи ради становления белорусской нации. Он придумал государственную идеологию – это нонсенс; существуют национальные идеи, скажем, «американская мечта» в США, или «немецкое качество» в Германии.

К чему может привести попытка переписать новейшую историю Беларуси?

-У нас были великолепные стартовые возможности, даже лучше, чем в Польше, поляки завидовали уровню развития Белорусской Советской Социалистической Республики. В конце 80-ых поляки ездили в Беларусь отовариваться, а теперь белорусы едут отовариваться в Польшу, Литву и в Украину. В 1990 году мы тратили примерно 44% своей зарплаты на еду, сегодня мы тратим более 50%. Это значит, что мы живем хуже, чем в последний год существования СССР. А сегодня мы плетемся в хвосте европейских стран по уровню жизни; по ВВП на душу населения мы опережаем только несколько стран, которые пережили или переживают войну: Босния и Герцеговина, Македония, Косово, Украина, Молдова. У нас не было никакой войны, но мы – одна из беднейших стран Европы, - убежден Анатолий Сидоревич. 

Павел Усов: Есть Лукашенко – есть государство

- Конечно, "Советская Белорусссия" может предложить все, что угодно, хотя теперь официально переименована в «Беларусь сегодня». Они ведь мастаки искажать, затушевывать, манипулировать и фальсифицировать. Поэтому нет ничего удивительного в их заявлении о том, что белорусская государственная независимость берет начало не с 1990 года, но с момента президентства Лукашенко, т.е. с 1994 года. Белорусские идеологи просто не в состоянии придать импульс, некое историческое содержание т.н. "государственной независимости", поэтому приходится подстраивать историю под себя. Особенно, если учесть, что Лукашенко являлся основным противником белорусской государственности, - отмечает доктор политических наук Павел Усов. 

Вместе с тем, стоит обозначить некоторые тенденции.

1. Очевидно, что начался процесс подготовки к президентской кампании. За, предыдущие годы Лукашенко использовал все возможные популистские трюки, чтобы купить избирателей. Он строил "союз", боролся с коррупционерами и фашистами, повышал зарплаты, был хранителем стабильности. По всей видимости, материальные и идеологические ресурсы пропагандистов исчерпаны. Кормить электорат особо нечем. Поэтому решили просто украсть историю, чтобы сделать из Лукашенко "отца" белорусской государственности и народа, чтобы показать, что "президент и независимость" - одно целое. Чтобы сохранить независимость необходимо поддерживать президента, голосовать за него. Это своего рода попытка сыграть на поле оппозиционного электората, хотя она слабая и неуклюжая. 

2.Видится желание полностью вычеркнуть историческую альтернативу для Беларуси, реальный период независимости и пространства возможностей. Вбить в сознание людей новый миф, что был только Лукашенко, а до него хаос и варварство. К сожалению, выросло целое поколение белорусов, для которых не было ничего и никого, кроме Лукашенко, и они будут верить в этот миф. 

3. Продолжается формирование идеологического концепта ненационального государства, государства вне нации. Есть политическая система, если хотите - авторитарный режим, он и есть государственность. Не нация, не народ с его культурой и традициями, а исключительно государственная власть, она и есть независимость. Поэтому язык, культура, традиции не нужны, на них не опирается государственность. Есть Лукашенко - есть государство. Другими словами, возрождение подхода Людовика IV, "государство - это Я". Однако вся политика Лукашенко была направлена именно на разрушение реального государственного суверенитета и независимости. В период его правления были ослаблены основания белорусской государственности. В конце концов, Беларусь и Россия являются союзным государством, Минск практически идет в фарватере российской внешней политики, а глава государства заявляет, что Могилев - это больше русский, чем белорусский город.



 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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«СБ. Беларусь сегодня» поставила знак равно между 25-летием института президентства и белорусской государственность. К чему бы это?
 
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