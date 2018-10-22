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Задержан мэр Жодино Юрий Шарый
О задержании Юрия Шарого
Скриншот: СТВ
Чиновник якобы мог использовать в собственных нуждах работу людей, оформленных в качестве сотрудников городской ЖКХ, сообщает «Радыё Свабода».
В приемной горисполкома Жодино информацию о задержании Юрия Шарого подтвердить не смогли. «Мне сказали, что Юрий Александрович в отпуске, — сообщила Свободе сотрудница горисполкома. — Последний раз я его видела в горисполкоме в субботу днем».
Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович подтвердил информацию о задержании главы Жодино.
Шарому 57 лет. В должности он с октября 2016 года. Ранее занимал должность первого зампреда исполкома. До назначения в Жодино работал председателем Ивенецкого поселкового совета.
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О задержании Юрия Шарого Свободе сообщили собственные источники днем 23 октября. Согласно этой информации, задержание Шарого произошло в ночь с воскресенья на...
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