|
С 1 ноября пенсии увеличиваются на 5,3%
В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 23 октября.
Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 23 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)