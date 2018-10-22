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Бывший министр спорта: «Раньше возвращали только медаль…»

23.10.2018 18:31 — Разное | Партизан  
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Спортсмены, попавшиеся на допинге, теперь будут возвращать государству полученные квартиры и премии.

Бывший министр спорта: «Раньше возвращали только медаль…»
Фото: Трибуна
Согласно новому положению Совмина, если они не сделают этого добровольно, то все средства будут взыскиваться в судебном порядке. 

Экс-министр спорта Александр Григоров вспоминает, что в его бытность дисквалифицированные за допинг спортсмены возвращали только медаль.

-- Если честно, я пока не совсем понял механизм возвращения средств в бюджет, -- говорит экс-министр спорта и туризма Беларуси Александр Григоров. – Документ видел, но ознакомился с ним поверхностно. И не до конца понимаю, как все будет происходить.

Безусловно, надо бороться с допингом. Особенно если речь о юношах и юниорах. Я давно предлагал жестоко наказывать и тренера, и врача. 

Что касается взрослого спорта, то люди уже осознанно идут на применение спецпрепаратов. Психология любого спортсмена такая – победить, несмотря ни на что. Трудно достигнуть выдающихся результатов исключительно на одних тренировках, запредельных возможностях организма. Спорт – это уже не только тренировки, специальные методики подготовки спортсменов, но и передовые нанотехнологии. И подготовить грамотного химика-аналитика, который занимается разработкой новых препаратов, -- огромный труд! И такой специалист, кстати, затем может быть востребован везде – и в спорте, и в промышленности.

Наши спортсмены -- не единственные, кто попадается на допинг контроле, но как в других странах поступают в таких случаях – честно говоря, я не изучал этот вопрос глубоко, не знаю.

Спорт сегодня – это в том числе и искусство фармакологии. Смотрите, что получается. Вначале был опубликован один список препаратов, которые запрещены к употреблению. Затем проходит какое-то время – появляется новый список препаратов, новое оборудование. И через 10 лет спортсмен узнает, что его пробы дали результат. Получается, срока давности не существует?

Я лично сторонник такого подхода: приехали спортсмены на Олимпийские игры, выступили, сдали все тесты, и если все чисто, ничего не нашли – тема закрыта! Нечего через 10 или 20 лет возвращаться к их пробам. А то можно до бесконечности проверять эти пробы – наука совершенствуется постоянно! К тому же возникает много вопросов. Например, как все эти годы хранятся пробы? Кто имеет к ним доступ? Где гарантия, что все обойдется без каких-то манипуляций?

В мою бытность министром случались допинговые скандалы, но финансово спортсменов не наказывали. И квартиры людям давали, и призовые. Возвращалась только медаль.



 
 
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Спортсмены, попавшиеся на допинге, теперь будут возвращать государству полученные квартиры и премии.
 
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