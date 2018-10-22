"Национальный банк заинтересован в развитии сотрудничества с зарубежными платежными системами. В 2018 году банковским сообществом начата работа по реализации проекта по межсистемной интеграции платежной системы "Белкарт" с платежной системой "Мир", - сказал Д.Калечиц.





По его словам, одновременно проводятся работы по обеспечению перевода эмиссии карточек Белкарт на карточки стандарта EMV (с использованием чипа) с использованием спецификации и приложения, разработанные оператором системы "Мир", компанией НСПК.





Интерфакс. Позднее в комментарии журналистам Д.Калечиц сказал, что запуск технической инфраструктуры, которая позволит принимать карточки "Белкарт" в России и карточки "Мир" в Беларуси, может состояться к концу 2019 года, пишет





"Я думаю, что это конец следующего года, когда реально можно будет создать организационную и техническую инфраструктуру для функционирования карточек "Мир" в нашей инфраструктуре и карточек "Белкарт" в инфраструктуре российских банков", - сказал Д.Калечиц.





Он пояснил, что для практической реализации проекта необходимо перенастроить автоматизированные системы банков. При этом замглавы Нацбанка подчеркнул, что в процессе интеграции платежных систем "политическое решение" регулятора не требуется, взаимодействие операторов платежных систем находится в плоскости бизнес-решений.





Белорусская платежная система "Белкарт" создана в 1994 году. В настоящее время эмиссия карточек Белкарт составляет почти 5,7 млн шт (более 45% общего объёма эмиссии карточек белорусских банков).









Как сообщалось, в октябре ВТБ заявил о возможности обслуживания держателей карточек "Мир" в 80 банкоматах банка на территории Беларуси.



