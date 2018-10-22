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Овечкин вышел на 2-е место среди продолжающих карьеру бомбардиров НХЛ
33-летний российский форвард Александр Овечкин набрал 4 (2+2) результативных балла в очередном матче регулярного сезона НХЛ и помог «Вашингтону» одержать уверенную выездную победу над «Ванкувером» (5:2).
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За карьеру в лиге Александр Овечкин провел 1011 матчей, в которых забросил 615 шайб и сделал 520 результативных передач. Следующей целью для Овечкина является результат шведа Никласа Лидстрема (1142 балла), который уже завершил карьеру.
Бомбардирский рекорд НХЛ всех времен принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков, второе место занимает Яромир Ягр — 1921, топ-3 замыкает Марк Мессье — 1887.
Среди действующих игроков НХЛ Овечкин вышел на второе место вслед за лидирующим 39-летним канадцем Джо Торнтоном (1428 баллов), выступающим за «Сан-Хосе».
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33-летний российский форвард Александр Овечкин набрал 4 (2+2) результативных балла в очередном матче регулярного сезона НХЛ и помог "Вашингтону" одержать уверенную...
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