Лукашенко подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий

В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ №419 «О повышении пенсий» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 октября, сообщили в пресс-службе главы государства.





Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

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