Мониторинг Ганцевичского РОЧС

Ганцевичским районным отделом по ЧС, в целях контроля за состоянием пожарной безопасности субъектов хозяйствования, проведен мониторинг объектов ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», расположенных на территории Ганцевичского района. Проведенный мониторинг показал, что на данных объектах не в полной мере поддерживается противопожарный режим. Были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— в магазине «Пинскдрев» не все эвакуационные двери обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

— имеющийся в магазине план эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям;

В Ганцевичском лесопункте ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» также выявлен ряд нарушений:

— допускается беспорядочное курение на всей территории лесопункта, в том числе и внутри здания, места для курения не определены;

— не обеспечивается постоянная готовность к применению наружного противопожарного водоснабжения;

— АЗС не доукомплектована средствами тушения;

— пролитые горючие жидкости в мастерских (моторное масло) не убираются с помощью сорбирующих материалов и других пожаробезопасных средств.

Руководителю направлены рекомендации по устранению нарушений.

Также сотрудниками Ганцевичского РОЧС проводятся мониторинги взрывопожароопасных объектов, по которым ранее выдавались рекомендации.

Руководители ОАО «Будча», ОАО «Люсино Агро», ОАО «Возрождение», ОАО «Дубняки» и ПУ «Барановичигаз» Ганцевичский район газоснабжения с ответственностью отнеслись к выполнению рекомендаций, поскольку пожарная безопасность на взрывопожароопасных объектах требует повышенного внимания.

Ганцевичский РОЧС напоминает, что каждый гражданин вправе обратиться в районный отдел для получения консультативной помощи.

Ганцевичский РОЧС

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