ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мониторинг Ганцевичского РОЧС

23.10.2018 19:14 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Ганцевичским районным отделом по ЧС, в целях контроля за состоянием пожарной безопасности субъектов хозяйствования, проведен мониторинг объектов ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», расположенных на территории Ганцевичского района. Проведенный мониторинг показал, что на данных объектах не в полной мере поддерживается противопожарный режим. Были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

— в магазине «Пинскдрев» не все эвакуационные двери обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

— имеющийся в магазине план эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям;

В Ганцевичском лесопункте ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» также выявлен ряд нарушений:

— допускается беспорядочное курение на всей территории лесопункта, в том числе и внутри здания, места для курения не определены;

— не обеспечивается постоянная готовность к применению наружного противопожарного водоснабжения;

— АЗС не доукомплектована средствами тушения;

— пролитые горючие жидкости в мастерских (моторное масло) не убираются с помощью сорбирующих материалов и других пожаробезопасных средств.

Руководителю направлены рекомендации по устранению нарушений.

Также сотрудниками Ганцевичского РОЧС проводятся мониторинги взрывопожароопасных объектов, по которым ранее выдавались рекомендации.

Руководители ОАО «Будча», ОАО «Люсино Агро», ОАО «Возрождение», ОАО «Дубняки» и ПУ «Барановичигаз» Ганцевичский район газоснабжения с ответственностью отнеслись к выполнению рекомендаций, поскольку пожарная безопасность на взрывопожароопасных объектах требует повышенного внимания.

Ганцевичский РОЧС напоминает, что каждый гражданин вправе обратиться в районный отдел для получения консультативной помощи.

Ганцевичский РОЧС

(Visited 1 times, 1 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ганцевичским районным отделом по ЧС, в целях контроля за состоянием пожарной безопасности субъектов хозяйствования, проведен мониторинг объектов ЗАО...
 
Новости дня
Новости разные
 
Геннадий Савилов — Захарову: Сколько за последние 15 лет «Юность» подготовила хоккеистов для КХЛ, НХЛ? Ноль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика