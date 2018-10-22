В Ганцевичах произошел пожар





21.10.2018 в 15:36 в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Ганцевичский район, г. Ганцевичи, ул. А.Невского, 3а/2.

По прибытии к месту вызова в 15:44 пожарных аварийно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри дома. В 15:55 в жилой комнате 2х3 м, на кровати звеном газодымозащитной службы обнаружен хозяин дома в бессознательном состоянии, передан бригаде скорой помощи, доставлен в реанимационное отделение УЗ «Ганцевичская ЦРБ».





Пожар локализован в 15:57, ликвидирован в 15:57.

В 16:40 из приемного покоя УЗ «Ганцевичская ЦРБ» поступила информация о констатации смерти хозяина дома, 1965 г.р.

В результате пожара огнем повреждена жилая комната, стены, потолок на площади 12 м2, имущество.





Причина пожара и гибели гражданина устанавливаются. Проверку по факту пожара проводит Ганцевичский районный отдел следственного комитета Республики Беларусь.

Ганцевичский РОЧС напоминает, что курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, смертельно опасно. По статистике более 90% погибших на пожаре находились в состоянии алкогольного опьянения и курили в постели.

Ганцевичский РОЧС

(Visited 2 times, 2 visits today)