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В сфере особого внимания: озеленение областного центра, завершение сельскохозяйственного года, безопасность граждан

23.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В сфере особого внимания: озеленение областного центра, завершение сельскохозяйственного года, безопасность граждан

Все поручения, данные Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе его визита в Гродно, должны быть неукоснительно выполнены. Конкретные задачи по их выполнению поставил перед соответствующими структурами председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме. 

 Гродно должен стать более зеленым, новые деревья, природные зоны отдыха должны появиться как в строящихся, так и в уже обжитых микрорайонах, – подчеркнул губернатор. 

Горисполкому поручено разработать план мероприятий по озеленению города. В этой работе должны поучаствовать комитет по сельскому хозяйству и продовольствию, лесхозы, специалисты по озеленению. При необходимости нужно привлечь опытных профессионалов, владеющих самыми современными технологиями. Больше инициативы должен проявлять городской зеленхоз. Такие задачи поставил председатель облисполкома. 
Более зелеными должны стать микрорайоны Вишневец и Южный, Колбасино, улица Суворова и другие городские улицы и площади. 

Предстоит развиваться и агротуристическому комплексу «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы». Немало нужно сделать по благоустройству вблизи привлекающего большое количество туристов объекта. Важно, чтобы не только внутри, но и рядом все выглядело достойно и привлекательно. Как отметил Владимир Кравцов, нужно всерьез подумать о строительстве гостиницы в «Гарадзенскім маёнтку «Каробчыцы». Это поможет повысить туристический интерес и задержать здесь гостей на более длительное время. 

Хорошие новости для гродненских медицинского и купаловского университетов. Новое общежитие для студентов-медиков ставится задача ввести в строй в 2019 году, к началу следующего учебного года. Что касается ГрГУ имени Янки Купалы, то здесь предстоит актуализировать проектно-сметную документацию и в следующем году начать строительные работы по возведению аналогичного общежития, завершение строительства намечено на 2021 год. 

Губернатор поручил продолжить работу по реализации проекта по строительству онкологического диспансера в областном центре. 
Под жестким контролем – завершение уборочных работ на полях. 

– Все должно быть сделано качественно и в поставленные сроки, – подчеркнул Владимир Кравцов. 

Председатель облисполкома уделил пристальное внимание теме безопасности граждан. С наступлением осени более тщательного контроля требуют вопросы пожарной безопасности, связанные с началом отопительного периода, а также безопасности на дорогах в связи с более сложными погодными условиями в это время года. Учитывая произошедшее на М6 ДТП с гродненским маршрутным такси, губернатор поручил усилить контроль на реконструируемой трассе, особенно в темное время суток. Необходимо глубоко разобраться в причинах происшедшего и выработать комплекс мер для предотвращения подобных происшествий в будущем. 

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В сфере особого внимания: предстоящий юбилей области, участие в Форуме регионов России и Беларуси 

В сфере особого внимания: безопасность граждан, старт отопительного сезона, порядок на земле

 
Лилия НОВИЦКАЯ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Все поручения, данные Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе его визита в Гродно, должны быть неукоснительно выполнены. Конкретные...
 
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