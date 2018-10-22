Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома

– Работа такая в нашей области ведется. Однако есть в ней и определенные недочеты. Комитетом госконтроля Республики Беларусь был проведен мониторинг эффективности реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения», в том числе и по объектам нашей области.

Необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, – отметил Владимир Кравцов.





О ходе реализации проекта, финансируемого за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития, рассказал генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский. Речь шла о реконструкции системы канализации бассейна канализования КНС №4 в Гродно, реконструкции очистных сооружений канализации, утилизации осадков сточных вод в Гродно и завершении строительства очистных

сооружений в Свислочи.





– По результатам мониторинга Комитета госконтроля республики выявлены такие нарушения, как затягивание сроков проектирования и строительства, увеличение контрактной стоимости в ходе проведения работ, отсутствие должного контроля за целевым и эффективным использованием заемных средств, возврат которых осуществляется из средств республиканского и местного бюджетов, – отметил Олег Шафранский.

Как отмечалось на заседании, зачастую нарушения произошли по независящим от заказчиков причинам. Однако это не снимает ответственности с тех должностных лиц, которые занимаются сопровождением проектов.

– Качественная подача воды и ее очистка – это очень важные вопросы. Не только в Гродно, но и в Ошмянах, Вороново, Щучине, других районах области есть проблемы с очисткой. Этим надо заниматься. Подобные ошибки недопустимы. Нам нужны эффективные проекты на выгодных условиях, которые предлагает Международный банк реконструкции и развития, – подчеркнул председатель облисполкома.





На заседании облисполкома также рассмотрен вопрос о ходе выполнения поручения Главы государства об обеспечении ста процентов потребителей качественной питьевой водой до 2025 года.

– Для того чтобы определить, что необходимо сделать для подачи чистой питьевой воды, была проведена инвентаризация систем водоснабжения и водоотведения, – доложил Олег Шафранский. – Обследованы 4 152 населенных пункта. По результатам инвентаризации по согласованию с районными исполнительными комитетами составлен комплекс необходимых мероприятий. В частности, предусматривается строительство 162 станций обезжелезивания воды, подключение 11 населенных пунктов к существующим водозаборам, организация подвоза питьевой воды к 8 деревням, где нецелесообразно возводить станции обезжелезивания, а также строительство 24 артезианских скважин. На условиях софинансирования средства на эти цели готовы выделить из республиканского бюджета.







Что касается объектов нынешнего года, то планируется ввод 17 станций обезжелезивания воды и проектирование одной. Шесть станций уже введены в строй, остальные будут запущены в течение ноября-декабря.











Как подчеркнул председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, необходима жесткая система контроля за использованием выделенных средств.

– Нужно определиться с объектами, строительство которых будет вестись вплоть до 2025 года. Рабочей группе надо доработать план мероприятий, согласовать его с районными властями. Решение принято, источники финансирования определены. Однако это не исключает привлечения на эти цели займов международных финансовых организаций, – отметил Владимир Кравцов.

На заседании облисполкома рассмотрен вопрос о реализации ряда инвестиционных договоров. В частности, прекращен инвестдоговор с ООО «БелЯрШпехт», так как объект введен в эксплуатацию. Общество с ограниченной ответственностью построило в Гродненском районе птицефабрику на 630 тысяч кур-несушек производительностью 180 миллионов штук яиц в год.