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Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома

23.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома

Открывая заседание, председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов подчеркнул, что вопросы эффективности жилищно-коммунального хозяйства, в том числе обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой, постоянно находятся на контроле областной власти. Поручения даны Главой государства во время состоявшегося в начале года семинара-совещания по вопросам ЖКХ, установлены сроки их выполнения. 

 Работа такая в нашей области ведется. Однако есть в ней и определенные недочеты. Комитетом госконтроля Республики Беларусь был проведен мониторинг эффективности реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения», в том числе и по объектам нашей области. 
Необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, – отметил Владимир Кравцов. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома

О ходе реализации проекта, финансируемого за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития, рассказал генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский. Речь шла о реконструкции системы канализации бассейна канализования КНС №4 в Гродно, реконструкции очистных сооружений канализации, утилизации осадков сточных вод в Гродно и завершении строительства очистных 
сооружений в Свислочи. 


 По результатам мониторинга Комитета госконтроля республики выявлены такие нарушения, как затягивание сроков проектирования и строительства, увеличение контрактной стоимости в ходе проведения работ, отсутствие должного контроля за целевым и эффективным использованием заемных средств, возврат которых осуществляется из средств республиканского и местного бюджетов, – отметил Олег Шафранский. 

Как отмечалось на заседании, зачастую нарушения произошли по независящим от заказчиков причинам. Однако это не снимает ответственности с тех должностных лиц, которые занимаются сопровождением проектов. 

 Качественная подача воды и ее очистка – это очень важные вопросы. Не только в Гродно, но и в Ошмянах, Вороново, Щучине, других районах области есть проблемы с очисткой. Этим надо заниматься. Подобные ошибки недопустимы. Нам нужны эффективные проекты на выгодных условиях, которые предлагает Международный банк реконструкции и развития, – подчеркнул председатель облисполкома. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома

На заседании облисполкома также рассмотрен вопрос о ходе выполнения поручения Главы государства об обеспечении ста процентов потребителей качественной питьевой водой до 2025 года. 

– Для того чтобы определить, что необходимо сделать для подачи чистой питьевой воды, была проведена инвентаризация систем водоснабжения и водоотведения, – доложил Олег Шафранский. – Обследованы 4 152 населенных пункта. По результатам инвентаризации по согласованию с районными исполнительными комитетами составлен комплекс необходимых мероприятий. В частности, предусматривается строительство 162 станций обезжелезивания воды, подключение 11 населенных пунктов к существующим водозаборам, организация подвоза питьевой воды к 8 деревням, где нецелесообразно возводить станции обезжелезивания, а также строительство 24 артезианских скважин. На условиях софинансирования средства на эти цели готовы выделить из республиканского бюджета. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома


Что касается объектов нынешнего года, то планируется ввод 17 станций обезжелезивания воды и проектирование одной. Шесть станций уже введены в строй, остальные будут запущены в течение ноября-декабря. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома
Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома

Обеспечение населения качественной питьевой водой, ход реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании облисполкома

Как подчеркнул председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, необходима жесткая система контроля за использованием выделенных средств. 

– Нужно определиться с объектами, строительство которых будет вестись вплоть до 2025 года. Рабочей группе надо доработать план мероприятий, согласовать его с районными властями. Решение принято, источники финансирования определены. Однако это не исключает привлечения на эти цели займов международных финансовых организаций, – отметил Владимир Кравцов. 

На заседании облисполкома рассмотрен вопрос о реализации ряда инвестиционных договоров. В частности, прекращен инвестдоговор с ООО «БелЯрШпехт», так как объект введен в эксплуатацию. Общество с ограниченной ответственностью построило в Гродненском районе птицефабрику на 630 тысяч кур-несушек производительностью 180 миллионов штук яиц в год. 

 
Фото Михаила ИСАЧЕНКО и ivyenews.by
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Открывая заседание, председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов подчеркнул, что вопросы эффективности жилищно-коммунального хозяйства, в...
 
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