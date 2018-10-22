Радостное, многодетное новоселье в новом доме в Вороново





Девять месяцев понадобилось работникам Строительно-монтажного треста №19 г. Лида для того, чтобы в центре Вороново вырос пятиэтажный жилой дом. А вот чтобы приобрести жилье, просторное и уютное, многие из новоселов ждали своей очереди и возможностей не один год. Благодаря поддержке государства их самая главная мечта сбылась. Из сорока квартир в новостройке 32 (!) заселят многодетные семьи. Для шести супружеских пар с четырьмя и более детьми погашение стоимости квартиры государством составило 100%. Помощь в приобретении заветных квадратных метров получили и семьи с тремя детьми, военнослужащие. Среди счастливых новоселов дома по переулку Коммунальному, 2 — Николай и Анжела Бакун со своими красавицами-дочерьми.







Накануне определения номера будущей собственной квартиры Анжеле приснился вещий сон — пятый этаж, номер 19. Не поверите, так оно и вышло — не судьба ли! Поначалу такому стечению обстоятельств супруги не очень были рады — все же последний этаж. Но дочерей-непосед Софью и Ульяну это только развеселило, не пугают пробежки почти в 200 ступенек по несколько раз в день и старшую дочь Ксению. Теперь всем семейством «рисуют» в воображении интерьер 60 квадратных метров.

— А вообще, дом красивый, дворовая территория благоустроена, детская площадка рядом, стоянка для автомобиля. Да, хлопот много, но они такие приятные, — признаются хозяева. — Четырнадцать лет супружеской жизни прошли в стенах родительского дома. Как бы хорошо там ни было, хочется обустроить свой угол. Думаем, к юбилею семьи в следующем году и справим полноценно новоселье.







С переездом Николай и Анжела не спешат. Нужно подзаработать на хорошую бытовую технику, сделать все без переделок, добротно. Да и с детьми под крылом бабушки Анны Мартыновны справляться с повседневными заботами гораздо легче. Педагог в прошлом и в воспитании поможет, и с уроками подсобит. Тем более, что у Анжелы скоро заканчивается декретный отпуск, и она снова вольется в трудовой ритм. К слову, вот уже 17 лет женщина трудится диспетчером в Вороновском РУП ЖКХ. Николай — водитель большегрузов. Из-за дальних рейсов глава семьи дома бывает не так часто, как хотелось бы. Поэтому выходные они стараются проводить вместе, теперь чаще в новой квартире.

Пускай в каждом окошке новостройки загорится свет счастья, желает семья Бакун своим соседям.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.