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В Вороновском районе леса стали чище

23.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороновском районе леса стали чище

Более 38 тысяч волонтеров в минувшую субботу приняли участие в республиканской акции «Чистый лес». Работы велись на 2 137 объектах, вывезено более 7,5 тыс. куб.м мусора, дополнительно высажены лесные культуры (около 1,3 млн саженцев) на 984,6 га.

В нынешнем году акция приурочена к Году малой родины. Традиционно к ней присоединились и вороновцы. Всем необходимым инвентарем их обеспечили работники Радунского, Вороновского, Жирмунского и Беняконского лесничеств. Более ста представителей Беняконской, Дотишской, Погородненской, Клайшанской школ, Вороновского колледжа, районного отдела по чрезвычайным ситуациям и работников лесной отрасли собрали на придорожных полосах и вывезли на полигоны для мусора без малого восемь кубометров пластиковых бутылок, стекла, бумаги, бытовых отходов… Некоторые участники трудового десанта были заняты дополнением лесных культур.


В Вороновском районе леса стали чище

Впервые в этом году Минлесхоз предлагал поучаствовать и в конкурсе фотоснимков. Для этого во время уборки волонтерам надо было сделать фото и разместить их в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter) с хештегом #Чыстылес2018. Организаторы выберут самые яркие и креативные фото, авторы которых получат памятные сувениры — брендовую продукцию Министерства лесного хозяйства.

Галина ШЛЕМПО.

 
 
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Более 38 тысяч волонтеров в минувшую субботу приняли участие в республиканской акции «Чистый лес». Работы велись на 2 137 объектах, вывезено более 7,5 тыс. куб.м мусора,...
 
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